Exhiben en video a seis de los siete campesinos desaparecidos en la comunidad El Balcón, en Guerrero

Desaparecidos en La Lajita aparecen en video. Foto: Uno TV

A dos semanas de la privación de la libertad de ocho personas en las inmediaciones de la comunidad de La Lajita, en el ejido de El Balcón, Guerrero, seis de ellos fueron exhibidos en un video difundido en redes sociales, mientras que uno de los menores reportados entre las víctimas fue liberado en días pasados.

Video exhibe a seis de las personas desaparecidas en La Lajita, Guerrero

En las imágenes aparecen los seis hombres juntos y son interrogados por quienes los mantienen retenidos. Durante el cuestionamiento, algunos de ellos señalan presuntamente pertenecer a una célula delictiva, además de usar ropa táctica de color verde y estar esposados.

Sin embargo, el ejido El Balcón rechazó lo declarado en el video y aseguró que los hombres pudieron haber sido obligados o amenazados para realizar esas declaraciones.

En un comunicado emitido la noche del miércoles, la comunidad también señaló diferencias en la vestimenta que portan los hombres en la grabación, ya que, afirmó, no corresponde con la ropa que llevaban cuando fueron privados de la libertad. Además, detectaron inconsistencias en los nombres y apellidos mencionados durante el interrogatorio.

Exigen a las autoridades investigar el origen del video

Los ejidatarios pidieron a las autoridades investigar el origen del video y las condiciones en las que fue elaborado, al señalar que los siete desaparecidos son pobladores conocidos por sus actividades en el manejo forestal comunitario, la producción de mezcal y la agricultura.

A principios de esta semana, cerca de un millar de personas se manifestaron en Tecpan para exigir la liberación de los siete hombres y reclamar a las autoridades acciones para localizarlos.

Por ú1timo, el ejido sostuvo que, si alguno de los pobladores cometió un delito, corresponde a las autoridades investigarlo y determinar su responsabilidad conforme a la ley.

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