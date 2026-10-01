“Se agotó el tiempo”: pobladores de El Balcón exigen hallar a 8 desaparecidos en Guerrero

Familias de 8 desaparecidos en Guerrero exigen resultados. Foto: Especial

Pobladores del ejido El Balcón, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, advirtieron que se venció el plazo que habían otorgado a las autoridades para localizar a ocho habitantes reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre, entre ellos un niño de 12 años y un adolescente de 17.

“Se agotó el tiempo”: comunidad exige resultados

“¡Se agotó el tiempo!, ¡Se agotó la paciencia!”, se lee al inicio del comunicado difundido por el Ejido El Balcón.

Los pobladores señalaron que respetaron el tiempo solicitado por las autoridades con la expectativa de que los ocho habitantes fueran localizados con vida; sin embargo, afirmaron que el plazo concluyó sin información clara sobre su paradero.

“Los queremos de regreso con vida. Y no vamos a detenernos hasta encontrarlos”, señalaron en el documento.

La comunidad responsabilizó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno por la falta de resultados en la búsqueda y por cualquier situación que pudiera derivarse de la ausencia de una respuesta efectiva.

¿Qué se sabe de los ocho desaparecidos en Ajuchitlán?

De acuerdo con las denuncias de habitantes, los ocho pobladores desaparecieron cuando se dirigían a sus parcelas de cultivo en la zona de La Lajita, perteneciente al ejido El Balcón.

Pobladores señalaron a presuntos integrantes de La Familia Michoacana como responsables de la privación de la libertad. Hasta el momento, esta atribución forma parte de las denuncias de la comunidad.

Las personas reportadas como desaparecidas son:

Jordi Alberto Atanacio Vidal , de 12 años

, de 12 años Everardo León Atanacio , de 17 años

, de 17 años José Leodanis Medrano López , de 24 años

, de 24 años Eulises Medrano López , de 26 años

, de 26 años Isidro Brito Arriola , de 32 años

, de 32 años Domingo Atanacio Quirino , de 50 años

, de 50 años Fidel Quirino Atanacio , de 54 años

, de 54 años Nicolás Atanacio González, adulto mayor

Reportes publicados previamente señalan que otras personas que también habrían sido privadas de la libertad durante la incursión fueron liberadas posteriormente.

Familiares piden localizar a los ocho pobladores con vida

El caso cumple una semana desde la desaparición de los ocho habitantes. La comunidad de El Balcón mantiene la exigencia de que continúe la búsqueda y que las autoridades informen sobre los avances para localizar a los pobladores.

El llamado ocurre después de que habitantes de la región habían dado como plazo el 29 de septiembre para obtener resultados, tras una asamblea realizada días antes en la que participaron comunidades de la ruta Tecpan-El Balcón-Fresnos de Puerto Rico.

Hasta el momento, la exigencia principal de las familias y habitantes es localizar con vida a las ocho personas y esclarecer lo ocurrido en la zona serrana de Ajuchitlán del Progreso.

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