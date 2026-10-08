¿Dónde está la Sierra de Guerrero, la región donde desaparecieron 7 campesinos?

Sierra de Guerrero. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Ocho campesinos de la Sierra de Guerrero fueron secuestrados, presuntamente por integrantes de La Familia Michoacana para tomar el control de la zona. Una de las víctimas, un menor de edad, ya fue liberada pero los pobladores exigen que regresen a los siete restantes.

¿Qué pasó en Ajuchitlán, Guerrero?

El pasado 24 de septiembre, un grupo de hombres armados, presuntos miembros de La Familia Michoacana, levantó a ocho personas en el Ejido de El Balcón, municipio de Ajuchitlán, en la región de la Sierra de Guerrero.

Los reportes mencionan que los campesinos se dirigían a trabajar a las parcelas de cultivo cuando fueron interceptados.

Tras días de incertidumbre, el pasado fin de semana fue liberada una de las víctimas, un menor de 12 años, junto a un mensaje dirigido a los pobladores.

Según esta versión, los presuntos responsables habrían condicionado el libre tránsito en la zona y el control de las comunidades a cambio de liberar a los otros siete hombres.

¿Dónde está la región de la Sierra de Guerrero?

La región conocida como Sierra de Guerrero o Filo Mayor forma parte de la Sierra Madre del Sur, una cadena montañosa localizada al sur de nuestro país, que se extiende a lo largo de 1,200 km entre el sur de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

De las ocho regiones que constituyen al estado de Guerrero, Sierra es la más reciente y fue incorporada en 2022 por mandato de la gobernadora Evelyn Salgado.

El informe del Programa Regional de Guerrero señala que en la región Sierra hay una población total de 137 mil 580 habitantes: 50.7% son mujeres y el 49.3% restante son hombres.

¿Quiénes son los desaparecidos en Ajuchitlán, Guerrero?

Everardo León Atanacio, de 17 años



José Leodanis Medrano López, de 24 años

Eulises Medrano López, de 26 años

Isidro Brito Arriola, de 32 años



Domingo Atanacio Quirino, de 50 años

Fidel Quirino Atanacio, de 54 años

Nicolás Atanacio González, adulto mayor

Habitantes de la Sierra de Guerrero preparan movilización a Palacio Nacional

Pobladores del ejido El Balcón, en la región Sierra de Guerrero, preparan una movilización “a gran escala” rumbo a Palacio Nacional para exigir la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ante la privación de la libertad de ocho hombres ocurrida el pasado 24 de septiembre en la comunidad de La Lajita, municipio de Ajuchitlán del Progreso.

Los pobladores señalaron que en la movilización podrían participar habitantes de más de 319 comunidades que forman parte de la reserva de la biosfera Sierra Tecuani.

Entre las comunidades se encuentran habitantes de los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Atoyac de Álvarez.

En su comunicado, los pobladores explicaron que decidieron organizarse para solicitar directamente la intervención de autoridades federales y reforzar las labores para localizar a los hombres.

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