Ley 97 del IMSS: ¿cuánto recibirás de pensión mínima en noviembre de 2026? 

Pensión Mínima Garantizada. Foto: Cuartoscuro.

Para noviembre de 2026, la pensión mínima garantizada del IMSS bajo la Ley 97 no tendrá un monto único para todos los pensionados, ya que su cálculo considera distintos factores establecidos en la Ley del Seguro Social.

De acuerdo con estimaciones difundidas por especialistas, el promedio de la pensión mínima garantizada para noviembre de 2026 se ubicará en alrededor de 6 mil 600 pesos mensuales. El monto puede variar aproximadamente entre 3 mil 500 y 10 mil 600 pesos, dependiendo de las condiciones de cada trabajador.

¿De cuánto es la pensión mínima garantizada del IMSS para noviembre de 2026?

En la Ley 97 del IMSS, la pensión garantizada se determina mediante una tabla que considera el promedio del salario base de cotización durante la afiliación, las semanas cotizadas y la edad al momento del retiro. El salario se actualiza conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Por ello, no existe una cantidad que pueda aplicarse por igual a todos los trabajadores. Las estimaciones de especialistas ubican para 2026 un rango aproximado de:

3 mil 500 pesos mensuales , como referencia en los niveles inferiores.

, como referencia en los niveles inferiores. 6 mil 600 pesos mensuales , como promedio estimado.

, como promedio estimado. 10 mil 600 pesos mensuales, en los niveles superiores.

Es importante señalar que estas cantidades son referencias y no sustituyen el cálculo que realiza el IMSS conforme a las condiciones particulares del asegurado.

¿Qué es la pensión mínima garantizada?

La pensión mínima garantizada es el monto que el Estado asegura a los trabajadores que cumplen los requisitos establecidos para obtener una pensión bajo el régimen de la Ley 97, pero cuyos recursos acumulados no son suficientes para financiarla.

El artículo 170 de la Ley del Seguro Social establece que para determinarla se consideran el salario base de cotización promedio actualizado, las semanas de cotización y la edad del trabajador.

En 2026, el requisito gradual para acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez bajo este régimen es de 875 semanas cotizadas.

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