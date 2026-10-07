CAPAMA suspende bombeo de agua en Acapulco por alta turbiedad del río Papagayo

Papagayo II en Acapulco, Guerrero. Foto: Celeste Hernández

La CAPAMA suspendió de manera preventiva el bombeo de agua del sistema Papagayo II en Acapulco, Guerrero, debido a que la turbiedad del río Papagayo superó las 20 mil unidades, nivel que representa un riesgo para los equipos de la infraestructura. La medida afectará temporalmente el suministro de agua potable en colonias de las zonas media, alta y poniente del puerto.

¿Por qué suspendieron el bombeo en Acapulco?

De acuerdo con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), el aumento de la turbiedad se debe a las lluvias registradas en las zonas altas de la Montaña y la Sierra de Guerrero, así como a la apertura de las compuertas de la presa La Venta, operada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El incremento del caudal provocó que el río Papagayo arrastrara lodo, piedras, plásticos y otros residuos, lo que podría ocasionar daños en los equipos de bombeo.

Ante esta situación, fueron apagados los seis equipos de bombeo de Papagayo II como medida preventiva.

¿Qué colonias tendrán afectaciones de agua?

La suspensión temporal del bombeo afectará el suministro en distintos sectores de Acapulco, principalmente en las zonas media, alta y poniente.

Entre las áreas que podrían presentar afectaciones se encuentran:

Valle de la Sabana

El Coloso

Renacimiento

Vacacional

Vicente Guerrero

20 de Noviembre

Las Playas

Costa Azul

Icacos

Primero de Mayo

La Laja

Altamira

La Morelos

Palma Sola

Santa Cecilia

En la zona poniente de Acapulco, también se encuentran La Jardín, Palmas, Mangos, Azteca, Pie de la Cuesta, San Isidro y Pedregoso, entre otras.

¿Cuándo se restablecerá el agua en Acapulco?

La CAPAMA informó que el bombeo se reanudará de manera gradual cuando disminuya la turbiedad del río Papagayo.

Una vez que el sistema Papagayo II vuelva a operar, podría tardar entre 24 y 72 horas en recuperar el caudal y llevar el agua hasta las zonas altas de Acapulco, por lo que la normalización del servicio será gradual.

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