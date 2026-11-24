Jonathan “N”, detenido en Guerrero. Foto: FGE

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) obtuvo la vinculación a proceso de Jonathan “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del periodista Eduardo Flores, ocurrido en el municipio de Acapulco de Juárez.

La resolución se dio en la continuación de la audiencia

La resolución judicial se emitió la noche del 23 de noviembre de 2026, durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que el Ministerio Público presentara los datos de prueba relacionados con el caso.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 14 de noviembre, cuando el imputado y la víctima se encontraban en el domicilio del periodista. Ambos habrían sostenido una discusión y, posteriormente, Jonathan “N” presuntamente lo privó de la vida.

El cuerpo lo abandonó en la colonia Canuto Nogueda

La investigación señala que después habría trasladado el cuerpo y lo abandonó en la colonia Canuto Nogueda, también en Acapulco. Como parte de las diligencias, la FGE estableció que el imputado y la víctima mantenían una relación de pareja.

Jonathan “N” permanecerá en prisión preventiva

Durante la audiencia, el Juez de Control valoró los datos de prueba presentados por el Ministerio Público y determinó vincular a proceso a Jonathan “N” por su probable participación en el homicidio calificado del periodista.

Además, la autoridad judicial mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por esta razón, el imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Chilpancingo mientras continúa el proceso penal.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que continuará con las investigaciones para esclarecer el homicidio.

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