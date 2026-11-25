Yoloczin Domínguez afirma que video es generado con IA. Fotos: Cuartoscuro

Un video que circula en redes sociales involucra a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y a la diputada Yoloczin Domínguez. En las imágenes, la legisladora aparentemente esparce una sustancia sobre el vestido de la mandataria durante un saludo.

El hecho ocurrió el 15 de septiembre, durante los festejos patrios en Chilpancingo, pero el video comenzó a viralizarse este 24 de noviembre. La grabación generó dudas sobre qué era el supuesto polvo y si la gobernadora se percató de lo ocurrido.

¿Qué muestra el video de Yoloczin Domínguez?

En el fragmento se observa a Domínguez acercarse a Salgado para saludarla y abrazarla. Durante el encuentro, la diputada hace un movimiento con una mano a la altura de la falda de la gobernadora, donde aparentemente cae una sustancia.

Las imágenes no permiten identificar qué era el material ni determinar la intención del movimiento. Por ello, las versiones que circulan en redes sociales no pueden darse por confirmadas.

Yoloczin Domínguez niega la acusación y menciona la inteligencia artificial

Tras la difusión del video, la diputada negó haber realizado la acción que se le atribuye y expresó su respeto hacia la gobernadora:

“Ante el video que circula en redes sociales, niego categóricamente haber realizado la acción que se me atribuye. Mi respeto y reconocimiento hacia la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, son incuestionables. La política debe conducirse con principios, respeto y honestidad, nunca mediante la desinformación ni las acusaciones sin fundamento. Y ante tanta inteligencia artificial, a algunos no les vendría mal un poquito de inteligencia natural. La verdad no necesita efectos especiales”.

Con este mensaje, Domínguez también puso en duda la autenticidad del material, aunque no presentó detalles técnicos para demostrar que hubiera sido generado o alterado con inteligencia artificial.

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