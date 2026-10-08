Más pasajeros pero menos vuelos: así va Mexicana de Aviación

La aerolínea espera alcanzar su rentabilidad en el 2030. Foto: Cuartoscuro.

A casi tres años de iniciar operaciones, Mexicana de Aviación se encamina a lograr su rentabilidad, superando su meta de pasajeros regulares, aunque con menos viajes y destinos de los planeados.

El director general de Mexicana, Leobardo Ávila Bojórquez, anunció que alcanzarán su etapa de maduración en 2028, tres años después de iniciar operaciones. De esa forma, lograrán el “punto de equilibrio” en 2030, año en que la aerolínea tendrá rentabilidad, según los planes actuales.

Como parte del anunciado crecimiento, Leobardo Ávila subrayó que han pasado de cinco a 10 aeronaves en solo un año. Prevé cerrar este 12 con una flotilla de 12 aviones.

En noviembre, Mexicana de Aviación abrirá una nueva ruta a Zacatecas, sumando seis nuevos destinos este 2026.

Mexicana supera meta de pasajeros

Mexicana estableció una meta de 2 millones 630 mil 483 pasajeros transportados para el 2030, un aumento del 594% con respecto a los 379 mil 123 trasladados en 2024, se indica en el Programa Institucional de la Aerolínea del Estado Mexicano 2025-2030.

Para 2025, Mexicana pasó de transportar 298 mil 502 pasajeros en vuelos regulares nacionales durante 2024 a 434 mil 299 en 2025, un incremento de 45.5%, de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). El Programa Institucional estableció para 2025 una meta de crecimiento de 19%.”

Meta de crecimiento en pasajeros en Mexicana

2025

+19% (equivale a 451 mil 156 pasajeros)

Crecimiento real del 45.5% según la AFAC

2026

Meta: +106% (929 mil 382 pasajeros)

2027

Meta: +96% (millón 821 mil 589 pasajeros)



2028

Meta: +34% (2 millones 440 mil 929)

2029

Meta: +6% (2 millones 587 mil 385)



2030

Meta: +2% (2 millones 630 mil 483)

Más pasajeros, pero menos operaciones

El plan financiero de Mexicana contemplaba 19 mil 764 operaciones anuales. La presidencia informó que, durante 2024, se realizaron 7 mil 217 vuelos. Representa 12 mil 547 operaciones menos de las previstas y un cumplimiento de 36.5% respecto del volumen anual proyectado.

En promedio, Mexicana realizó alrededor de 139 operaciones semanales durante ese año, frente a las 378 operaciones semanales contempladas en el plan financiero.

Durante el primer semestre del 2025, Mexicana sumó 2 mil 803 operaciones, es decir, un 19.9% menos que las 3 mil 500 registradas en el mismo periodo del 2024.

Para marzo del 2026, la aerolínea del Ejército acumuló 14 mil 400 vuelos comerciales desde el inicio de sus operaciones.

Mexicana de Aviación no alcanza la meta de destinos

La aerolínea del Ejército inició formalmente sus operaciones el 26 de diciembre del 2023 en el AIFA. Arrancó con 14 destinos, cuando tenía previsto iniciar con 20.

Mexicana de Aviación inició operaciones con 14 destinos, frente a los 20 que contemplaba originalmente su plan. Para el cierre de 2024, el proyecto preveía llegar a 36 destinos; sin embargo, la aerolínea operó 18.

Actualmente, la aerolínea tiene 20 destinos, por lo que sigue sin alcanzar la meta planeada en un inicio.

La apuesta en Tulum

Mexicana habilitará 24 vuelos adicionales a Tulum para diciembre de este año, en un momento donde ha caído el turismo en dicha región.

Datos de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo muestran que la llegada de turistas bajó un 33.48% en este 2026, mientras que la ocupación hotelera disminuyó cerca de nueve puntos porcentuales.

Los altos precios, las dificultades para acceder a playas, problemas de infraestructura y una creciente mala reputación en redes sociales son los factores que contribuyen a la desaceleración turística.

Con todo esto, Aeroméxico y Volaris anunciaron la suspensión de sus actividades a Tulum para enero del 2027. Solo Aerobús y Mexicana seguirán brindando vuelos nacionales.

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