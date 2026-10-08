¿Cuándo mejorará el agua en Guadalajara? Dan plazo de 2 a 3 semanas

En Guadalajara, el agua potable tiene contaminantes. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) comenzará a mejorar de manera paulatina tras el cierre de las compuertas de la presa de Las Pintas, pero el cambio generalizado en la zona podría tardar entre dos y tres semanas, de acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

El mandatario explicó que las primeras mejoras podrían comenzar a notarse desde este día y durante los siguientes, conforme el agua de mejor calidad llegue a distintas colonias de la ZMG. Sin embargo, señaló que el cambio no será inmediato para toda la población.

“Vamos a empezar a ver mejoras a partir del día de hoy, mañana y pasado en la calidad que llega a distintas colonias, pero ya generalizado, en la Zona Metropolitana de Guadalajara entre dos y tres semanas”. Pablo Lemus.

Estamos en la Planta Potabilizadora No. 1 de Miravalle, la más antigua y una de las más importantes del Área Metropolitana de Guadalajara, donde ya se nota el cambio en la calidad del agua que surte a la ciudad.



El agua que sale de esta planta ya no presenta color ni olor. Aquí… pic.twitter.com/fDHhU4IPgw — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) October 8, 2026

El gobernador estimó que la mejora generalizada en la Zona Metropolitana de Guadalajara se observará entre dos y tres semanas, por lo que el proceso será gradual mientras se realizan otras acciones en la red de abastecimiento.

¿Qué está pasando con el agua en Guadalajara?

Lemus señaló que ya no se estaría permitiendo tomar agua de la presa de Las Pintas ni del antiguo sistema que llegaba a la Planta Potabilizadora Número 1 de Miravalle.

Según explicó, el agua que anteriormente llegaba a la planta presentaba contaminación y sedimentos, situación que el Gobierno estatal atribuyó a descargas ilegales en la zona de Las Pintas, las cuales, afirmó, ya están siendo clausuradas y sancionadas.

El gobernador aseguró que, a aproximadamente 24 horas de haber tomado la decisión de cerrar Las Pintas, ya se observaba una diferencia en la calidad del agua que llegaba a la planta.

“Esta agua ya es la que está llegando del sistema cerrado que viene desde Chapala y miren la calidad del agua, ya transparente y eliminamos todos los sedimentos”.

También lavarán tanques y desfogarán redes

Además del cierre de Las Pintas, el Gobierno de Jalisco informó que comenzará con el lavado de los tanques y el desfogue de las redes que todavía contienen agua de mala calidad.

De acuerdo con Lemus, estas acciones comenzarán a reflejarse en los próximos días en el agua que llegue a los hogares de los habitantes de la entidad.

El gobernador afirmó que se dará seguimiento al proceso para avanzar en la mejora de la calidad del agua y sostuvo que el objetivo es garantizar resultados para las familias de Jalisco.

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