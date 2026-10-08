Habitantes de la Sierra de Guerrero preparan movilización a Palacio Nacional por campesinos privados de la libertad

Pobladores exigirán justicia por campesinos privados de la libertad. Foto: Uno TV

Habitantes de la región Sierra de Guerrero anunciaron una movilización para exigir al Gobierno de México acciones para localizar a siete hombres cuyo paradero se desconoce desde el 24 de septiembre.

Pobladores del ejido El Balcón, en la región Sierra de Guerrero, preparan una movilización “a gran escala” rumbo a Palacio Nacional para exigir la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ante la privación de la libertad de ocho hombres ocurrida el pasado 24 de septiembre en la comunidad de La Lajita, municipio de Ajuchitlán del Progreso.

A través de un comunicado, los pobladores señalaron que, a 14 días de los hechos, no han recibido respuestas ni resultados claros por parte de las autoridades estatales y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

¿Qué pasó con los ocho hombres privados de la libertad?

Los hombres fueron identificados como Isidoro Brito Arreola, de 32 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Nicolás Atanacio, de 74; Everardo León Atanacio, de 17; José Leodanis Medrano López, de 24; Ulises Medrano López, de 24; Domingo Atanacio Quirino, de 50, y Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años.

El menor de edad fue liberado durante el fin de semana, por lo que actualmente permanece desaparecido el resto de los siete hombres.

De acuerdo con familiares de las víctimas, presuntos integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana habrían liberado al menor con un mensaje dirigido a los pobladores. Según esta versión, los presuntos responsables habrían condicionado el libre tránsito en la zona y el control de las comunidades a cambio de liberar a los otros siete hombres.

Comunidades de Guerrero preparan movilización a Palacio Nacional

Los pobladores señalaron que en la movilización podrían participar habitantes de más de 319 comunidades que forman parte de la reserva de la biosfera Sierra Tecuani. Entre las comunidades se encuentran habitantes de los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Atoyac de Álvarez.

En su comunicado, los pobladores explicaron que decidieron organizarse para solicitar directamente la intervención de autoridades federales y reforzar las labores para localizar a los hombres.

“Hoy estas comunidades nos encontramos organizadas y unidas en una misma exigencia… hemos decidido emprender una movilización a gran escala rumbo a Palacio Nacional, con el propósito de solicitar directamente la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, y exigir que se fortalezcan las acciones de búsqueda y localización”.

La movilización busca que las autoridades federales intervengan ante la falta de resultados que, según los pobladores, han obtenido de las autoridades estatales.

Pobladores exigirán justicia por campesinos privados de la libertad. Foto: Uno TV

Juez federal ordena búsqueda inmediata de los siete campesinos

En tanto, un juez federal ordenó a autoridades municipales, estatales y federales realizar una búsqueda inmediata y bajo presunción de vida de los hombres privados de la libertad. El Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Iguala, concedió el pasado 5 de octubre un amparo promovido por el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.

El fallo establece que las autoridades deberán realizar búsquedas en campo, principalmente en las comunidades de La Lajita y El Balcón. Además, deberán revisar instalaciones policiales y militares, hospitales, centros de detención y otros sitios donde pudieran encontrarse las víctimas.

El juez César Chávez Souverbielle, titular del Juzgado Noveno de Distrito en Guerrero, advirtió que las autoridades podrían ser sancionadas con multas y enfrentar consecuencias penales en caso de incumplir las medidas ordenadas para esclarecer el paradero de los siete campesinos. Las investigaciones y acciones de búsqueda deberán continuar para establecer qué ocurrió con los hombres y determinar su paradero.

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