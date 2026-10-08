Muere músico de banda tras explosión de polvorín en San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala

Muere joven músico de Banda Dos Reinas tras explosión Foto: Pexels

Juan David N., de 22 años, músico e integrante de la Banda Dos Reinas, murió la noche del miércoles en el Hospital IMSS-Bienestar de Huamantla, luego de resultar gravemente herido durante la explosión de un polvorín en el municipio de San Pablo Zitlaltepec, Tlaxcala.

¿Cómo ocurrió la explosión del polvorín?

El siniestro ocurrió minutos después de las 17:10 horas en un inmueble ubicado sobre un camino de terracería, aproximadamente a 300 metros de la carretera Ixtenco-Zitlaltepec.

Habitantes de la zona realizaron llamadas al 911 luego de escuchar una fuerte explosión y observar una columna de humo.

Elementos de la Policía Municipal y personal de Protección Civil de Ixtenco acudieron al lugar, donde encontraron a Juan David N. con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los reportes, el joven sufrió quemaduras en gran parte del cuerpo y la amputación de una extremidad debido a la explosión.

Paramédicos también atendieron a otras tres personas, entre ellas una joven de 20 años identificada como Araceli N., quienes presentaron crisis nerviosas después del estallido.

Músico fue trasladado a hospital de Huamantla

Juan David fue trasladado de emergencia en una ambulancia al Hospital IMSS-Bienestar de Huamantla, donde ingresó con un cuadro de hipotensión y baja saturación de oxígeno.

Pese a la atención médica, el joven murió horas después como consecuencia de las lesiones provocadas por la explosión.

Tras conocerse su fallecimiento, integrantes de la Banda Dos Reinas expresaron sus condolencias por la muerte de su compañero.

Pobladores retiraron vehículo del lugar de la explosión

Durante las labores de emergencia se concentraron alrededor de 200 pobladores, según los reportes citados sobre el incidente.

Las mismas versiones señalan que un grupo de personas ingresó al inmueble y retiró un Chevrolet Aveo azul que había resultado dañado por la explosión, antes de que pudiera ser asegurado por las autoridades.

El vehículo fue sacado del lugar pese a la presencia de los cuerpos de emergencia y elementos policiales.

Fiscalía investiga explosión de polvorín

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE) fue notificada sobre el fallecimiento y realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

La investigación busca establecer qué provocó la explosión y determinar las condiciones en las que operaba el inmueble.

De acuerdo con información atribuida a la Coordinación Estatal de Protección Civil, el establecimiento no contaba con los permisos correspondientes para operar.

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