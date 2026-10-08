Cambio de horario 2026: ¿cuándo se atrasa el reloj y en qué estados y municipios de México?

1 de noviembre termina horario estacional en la frontera norte. Foto: Pexels

El cambio de horario 2026 en México no será generalizado. A diferencia de años anteriores, el país mantiene un horario estándar durante todo el año y únicamente algunas zonas de la frontera norte aplican un horario estacional.

De acuerdo con la Ley de los Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos, el horario estacional fronterizo norte comienza a las 2:00 horas del segundo domingo de marzo y termina a las 2:00 horas del primer domingo de noviembre.

Por ello, en 2026 el próximo cambio será el domingo 1 de noviembre, cuando termine el horario estacional y los relojes deban atrasarse una hora en las zonas donde aplica esta disposición.

¿Cuándo se atrasa el reloj en 2026?

El domingo 1 de noviembre de 2026 termina el horario estacional de la frontera norte.

El cambio se realiza a las 2:00 de la madrugada, momento en que el horario estacional concluye conforme a la legislación vigente. La recomendación práctica para quienes viven en las zonas donde aplica es atrasar una hora el reloj antes de dormir la noche del sábado 31 de octubre.

Es importante recordar que este ajuste no aplica en todo México.

La Secretaría de Energía ha señalado que desde la entrada en vigor de la nueva Ley de los Husos Horarios se eliminó el antiguo Horario de Verano para prácticamente todo el territorio nacional y sólo permanece un horario estacional en la frontera norte.

¿En qué estados y municipios cambia el horario?

El horario estacional se aplica en determinados municipios de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Sonora, además de todo el estado de Baja California, de acuerdo con la legislación vigente.

Baja California

El horario estacional comprende todo el estado de Baja California.

Por lo tanto, el cambio aplica en municipios como:

Tijuana

Mexicali

Ensenada

Tecate

Playas de Rosarito

Chihuahua

El horario estacional corresponde a los municipios fronterizos de:

Janos

Ascensión

Juárez

Praxedis G. Guerrero

Guadalupe

Coyame del Sotol

Ojinaga

Manuel Benavides

La legislación contempla estos municipios de acuerdo con sus respectivas franjas fronterizas.

Coahuila

En Coahuila, el cambio de horario corresponde a:

Acuña

Allende

Guerrero

Hidalgo

Jiménez

Morelos

Nava

Ocampo

Piedras Negras

Villa Unión

Zaragoza

Estos municipios forman parte de la zona en la que se aplica el horario estacional fronterizo norte.

Nuevo León

En Nuevo León, el horario estacional se aplica únicamente en:

Anáhuac

Por lo tanto, el cambio de noviembre no corresponde a todo el estado.

Tamaulipas

Los municipios tamaulipecos donde aplica el horario estacional son:

Nuevo Laredo

Guerrero

Mier

Miguel Alemán

Camargo

Gustavo Díaz Ordaz

Reynosa

Río Bravo

Valle Hermoso

Matamoros

En estas localidades también se deberá considerar el ajuste de noviembre.

Sonora

En Sonora, el horario estacional se aplica en municipios fronterizos específicos:

San Luis Río Colorado

Puerto Peñasco

General Plutarco Elías Calles

Caborca

Altar

Sáric

Nogales

Santa Cruz

Cananea

Naco

Agua Prieta

El resto del estado mantiene su régimen horario sin este cambio estacional.

¿En CDMX se atrasa el reloj?

No. En la Ciudad de México (CDMX) no se atrasa el reloj el 1 de noviembre de 2026.

La capital forma parte de las entidades que mantienen el horario estándar durante todo el año, de acuerdo con la legislación vigente. Lo mismo ocurre en la mayor parte del territorio nacional.

Por ello, ciudades como CDMX, Guadalajara, Monterrey —fuera del municipio fronterizo de Anáhuac—, Puebla, Toluca, Mérida y Oaxaca, entre muchas otras, no realizan este cambio de horario en noviembre.

¿Por qué ya no cambia el horario en todo México?

El antiguo Horario de Verano fue eliminado mediante la Ley de los Husos Horarios publicada en 2022. Desde entonces, México cuenta con horarios estándar definidos de acuerdo con sus zonas horarias y únicamente conserva un horario estacional para la frontera norte.

La excepción responde a la necesidad de mantener una mayor sincronización horaria con las actividades de las comunidades fronterizas de México y Estados Unidos.

Así, para 2026, la mayoría de los mexicanos no tendrá que mover sus relojes en noviembre. El ajuste del 1 de noviembre estará limitado a las zonas fronterizas contempladas por la ley.

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