Nuevo ataque atribuido a Los Ardillos en Juan R. Escudero deja un herido

Foto: Juan Rivas

Un nuevo ataque atribuido al grupo criminal de Los Ardillos ocurrió en la comunidad El Terrero, ubicada en el municipio Juan R. Escudero, Guerrero. Una persona resultó herida y fue trasladada a un hospital del Chilpancingo. Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ni federal ha llegado al lugar.

Trasladan a la persona herida a un hospital en Chilpancingo

Tras el ataque en El Terrero, la persona lesionada fue trasladada a un hospital en Chilpancingo. Al momento del reporte, ninguna autoridad estatal o federal había llegado a la comunidad.

Habitantes reportan al menos mil 500 personas desplazadas en Juan R. Escudero

La agresión de hoy se suma a una serie de ataques por parte de ese grupo criminal, que han invadido propiedades y terrenos; buscan el control de toda la comunidad. Habitantes de ese municipio aseguran que hay por lo menos mil 500 personas desplazadas que han tenido que abandonar sus casas.

¿Quiénes son Los Ardillos, el grupo criminal que opera en Guerrero?

Los Ardillos son un grupo criminal que surgió a principios de los años 2000 en Quechultenango, Guerrero. Su nombre proviene del apodo de su fundador, Celso Ortega Rosas, conocido como “La Ardilla”.

El grupo extendió su presencia a distintas zonas de Guerrero, entre ellas la región de la Montaña. Ha sido señalado por extorsiones y secuestros, y mantiene una disputa con Los Tlacos por el control de territorios en el estado.

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