Comuneros toman pozos de CAPAMA y dejan a medio Acapulco sin agua

Comuneros toman sistema Papagayo I y apagan cuatro bombas. Foto: Cuartoscuro

La toma de las instalaciones del sistema de captación Papagayo I, en Acapulco, Guerrero, provocó la suspensión temporal del suministro de agua potable en distintas colonias de la zona baja y turística del puerto, informó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA).

Comuneros apagaron el sistema de bombeo

Comuneros de Cacahuatepec tomaron las instalaciones y apagaron cuatro equipos de bombeo, por lo que el sistema permanece fuera de operación. La medida afecta el abastecimiento programado en varias zonas de la ciudad.

CAPAMA informó que personal operativo realiza trabajos para apoyar el suministro mediante el sistema de captación de Lomas de Chapultepec, principalmente en la avenida Costera Miguel Alemán.

¿Qué colonias de Acapulco se quedaron sin agua?

Entre las colonias y zonas que reportó CAPAMA como afectadas se encuentran:

Emiliano Zapata

Sinaí

CNC y CNOP

Tierra y Libertad

Voz de la Montaña

Nabor Ojeda

Unidos por Guerrero

Izazaga

Genaro Vázquez

Sol Azteca Industrial

Arboledas y Progreso

Unidad habitacional El Coloso

Hogar Moderno

Carabalí

Miguel Hidalgo

Buenavista

Fraccionamiento Club Deportivo

Costa Azul y Condesa, en sus partes bajas

Icacos

Centro

Barrios Históricos

Hornitos

También se reportó afectación en la avenida Costera Miguel Alemán.

¿Por qué tomaron las instalaciones de Papagayo?

Los inconformes exigen el suministro de agua potable, la construcción de un sistema de riego para campesinos y obras carreteras en comunidades de Cacahuatepec.

De acuerdo con sus reclamos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se comprometió a realizar obras sociales y generar empleos, pero aseguran que esos acuerdos no se han cumplido.

Además, denunciaron que tuvieron que comprar dos terrenos por cerca de 100 mil pesos para construir tanques de almacenamiento de agua, aunque las obras todavía no se han realizado.

Los comuneros también cuestionaron que los trabajos relacionados con los pozos radiales del río Papagayo fueran asignados a una empresa foránea, lo que, señalaron, dejó fuera a transportistas de Guerrero.

50 comuneros cerraron las válvulas del sistema

Por otra parte, alrededor de 50 comuneros de Aguacaliente, La Concepción y San Isidro Gallinero cerraron válvulas del sistema de captación Papagayo II, en instalaciones de CAPAMA, como parte de sus protestas.

El organismo indicó que, una vez que los inconformes liberen las instalaciones de Papagayo I, se pondrán nuevamente en marcha los cuatro equipos de bombeo para restablecer el abastecimiento de agua potable.

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