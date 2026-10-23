¿Un Mercado Libre del Bienestar? Gobierno busca replicar entregas rápidas para distribuir medicamentos

Gobierno busca nueva forma de entregar medicamentos. Foto: Creada con IA

El Gobierno de México busca modernizar la distribución de medicamentos en hospitales y clínicas públicas mediante un sistema automatizado de pedidos, inventarios y entregas, similar a los mecanismos logísticos utilizados por empresas como Amazon y Mercado Libre.



Así lo informó este viernes 23 de octubre de 2026 la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante una presentación en Palacio Nacional.

La mandataria explicó que el objetivo es contar con un mecanismo que permita conocer las necesidades de medicamentos en las unidades médicas y dar seguimiento a los productos desde su adquisición hasta que sean entregados a los pacientes.

La propuesta forma parte de los trabajos de transformación digital del sector salud, para los cuales el Gobierno federal presentó un consejo asesor integrado por especialistas de distintas instituciones.

¿Cómo funcionaría el sistema de distribución de medicamentos en hospitales?

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum comparó el modelo que busca implementar el Gobierno con los sistemas de distribución de las empresas de comercio electrónico, en los que los usuarios solicitan productos mediante dispositivos digitales y reciben sus pedidos posteriormente.

La presidenta señaló que se pretende desarrollar un mecanismo de características similares para atender las necesidades de medicamentos en las unidades de salud del país.

“Así como las grandes empresas transnacionales pide uno por la computadora, por el teléfono un producto y le llega uno al otro día, pues así queremos que funcione el sistema de salud de nuestro país”, expresó.

La comparación con Amazon y Mercado Libre se refiere al funcionamiento de sus mecanismos logísticos, particularmente a la recepción de solicitudes, la administración de productos y su distribución.

Sin embargo, la mandataria no anunció una fecha para que el sistema comience a operar ni estableció un plazo de entrega de medicamentos de un día para los hospitales públicos.

Gobierno busca rastrear medicamentos desde su compra hasta la entrega a pacientes

Uno de los componentes del proyecto es la trazabilidad de los medicamentos, es decir, la posibilidad de conocer su ubicación y seguimiento durante las distintas etapas del proceso de suministro.

Sheinbaum explicó que el Gobierno pretende integrar en un mismo sistema los procedimientos relacionados con la adquisición, almacenamiento, distribución y entrega de los productos médicos.

El esquema contempla las siguientes etapas:

Compra de medicamentos

Registro y administración en almacenes

Distribución a las farmacias de los hospitales

Suministro a las distintas áreas de las unidades médicas

Entrega de medicamentos a los pacientes

La presidenta reconoció que actualmente existen avances en la modernización de estos procedimientos, aunque todavía no se cuenta con un sistema que permita automatizar todo el proceso.

“Modernizar el sistema que desde la compra, los almacenes, la llegada a la farmacia del hospital a las distintas áreas de los hospitales y la entrega a los pacientes sea un proceso automatizado que sepamos exactamente la trazabilidad de cada medicamento”, explicó.

La intención es que la información sobre los medicamentos pueda consultarse durante las distintas etapas de su distribución y que las autoridades sanitarias cuenten con datos para administrar el suministro.

Hospitales podrán reportar necesidades de medicamentos en tiempo real

Durante la presentación del Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, el subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, Eduardo Clark García Dobarganes, explicó que uno de los objetivos es establecer mecanismos para identificar las necesidades de medicamentos en tiempo real.

El funcionario señaló que el sistema deberá considerar la información proporcionada por los pacientes, médicos, enfermeras y demás personal de salud.

De esta manera, las autoridades buscan contar con reportes sobre los medicamentos que hacen falta en hospitales y centros de salud, para gestionar su suministro.

“Cómo generamos mecanismos de solicitud en tiempo real de necesidades, cómo escuchamos a los pacientes, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud”, planteó Clark.

Otro componente será la gestión de almacenes e inventarios, con el propósito de organizar los medicamentos disponibles y relacionar esa información con las solicitudes de las unidades médicas.

Clark explicó que se trata de administrar un volumen de productos que requiere mecanismos de control y distribución para atender las necesidades identificadas en hospitales y centros de salud.

¿Qué pasará con el abasto de medicamentos mientras se implementa el sistema?

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que, mientras se desarrolla el sistema automatizado, el Gobierno trabaja en mecanismos para recibir información directamente de los hospitales sobre sus necesidades de medicamentos.

Explicó que estos procedimientos podrán realizarse de manera manual durante la etapa de implementación, con el objetivo de mantener la comunicación entre las unidades médicas y las autoridades responsables del suministro.

“Estamos trabajando también para generar mecanismos de distribución, aunque sean manuales de información desde los hospitales para que en lo que se implemente este sistema, pues no haya ningún problema en el abasto”, afirmó.

La mandataria señaló que especialistas participan en el desarrollo de los mecanismos que permitirán integrar la información de las unidades médicas con los procesos de almacenamiento y distribución.

Presentan Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud

El anuncio se realizó durante la presentación del Consejo Asesor para la Transformación Digital del Sector Salud, integrado por expertos de distintas instituciones.

De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el consejo participará en los trabajos para modernizar los procesos de información relacionados con el suministro de medicamentos en las instituciones públicas de salud.

Entre las tareas planteadas se encuentran el desarrollo de mecanismos de solicitud de medicamentos, la administración de inventarios y la organización de los procesos de distribución.

El Gobierno federal busca que las necesidades reportadas por hospitales y centros de salud puedan vincularse con la disponibilidad de productos en los almacenes, para gestionar su traslado a las unidades que los requieran.

Durante la presentación del 23 de octubre, las autoridades expusieron los objetivos del proyecto, pero no precisaron una fecha de implementación nacional ni un presupuesto destinado al desarrollo del sistema.

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