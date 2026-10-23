Sheinbaum reconoce disminución en percepción de inseguridad; “la gente se siente más segura”

La presidenta dijo que seguirán trabajando en la seguridad. Foto: Cuartoscuro.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la ciudadanía se siente más segura, debido a que la percepción de inseguridad en ciudades registró su nivel más bajo en septiembre desde hace 13 años.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó que la percepción de inseguridad se ubicó en un 58.1% el mes pasado, conforme a encuestas hechas a habitantes de las principales ciudades del país.

Al respecto, la mandataria indicó que seguirán trabajando para acelerar la disminución de los índices delictivos “y con ello la inseguridad que la gente siente en las calles”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del @INEGI_INFORMA, en septiembre de 2026 la percepción de inseguridad en México se ubicó en 58.1%, el nivel más bajo registrado desde que inició esta encuesta, hace 13 años, en septiembre de 2013.

Además, en… https://t.co/aVZjXqPSfm — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 23, 2026

Además, Claudia Sheinbaum resaltó que la percepción de inseguridad de septiembre es la más baja desde hace 13 años, cuando se inició la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

“Es el punto más bajo desde que inició la encuesta hace 13 años. Es decir, la gente se siente más segura, dicho por el INEGI, por una encuesta que se realiza de la misma manera desde hace 13 años”, declaró.

De acuerdo con el ENSU, 28 ciudades registraron mejoras significativas en la percepción de seguridad, en comparación con septiembre de 2025.

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