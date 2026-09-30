Imágenes: rescatan a marinero ruso herido durante paso del huracán Rachel en Acapulco

Rescatan a marinero ruso herido durante paso de Rachel. Foto: Pexels

Integrantes de la Octava Región Naval rescataron a un tripulante de nacionalidad rusa que resultó herido mientras navegaba a bordo del buque mercante Sebastopol, en la bahía de Acapulco, durante el paso del huracán Rachel.

¿Cómo fue el rescate del tripulante ruso en Acapulco?

Tras recibir el reporte, la Secretaría de Marina (Semar) activó el protocolo de rescate y ordenó el zarpe de una embarcación tipo Defender, con personal especializado para atender al tripulante.

Las maniobras de aproximación y transferencia del paciente se realizaron en altamar y bajo condiciones meteorológicas adversas, debido a la presencia del huracán Rachel, que, en ese momento, se mantenía como tormenta tropical.

El personal naval realizó el transbordo del joven desde el buque mercante Sebastopol hasta la embarcación oficial, donde recibió atención durante el traslado.

Tripulante fue llevado a un hospital de Acapulco

Una vez que el hombre estuvo a bordo de la embarcación de la Armada de México, fue trasladado hasta el muelle de la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) en Acapulco.

El hombre, de 22 años, presentaba una herida lacerante en la mano derecha y una fractura expuesta, por lo que una agencia naviera solicitó apoyo a la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Acapulco.

En tierra, integrantes de la agencia naviera recibieron al tripulante y lo canalizaron en una ambulancia hacia un hospital de la localidad, donde recibiría atención médica especializada por las lesiones que presentaba.

La Secretaría de Marina señaló que el operativo forma parte de las acciones de la Armada de México como Guardia Costera para salvaguardar la vida humana en el mar y brindar apoyo ante emergencias marítimas.

¿Dónde pedir ayuda en caso de una emergencia marítima?

La Semar recordó que mantiene disponibles sus servicios de atención para emergencias en el mar.

Para solicitar apoyo de la Octava Región Naval, se encuentra disponible el número (744) 323 33 21. También está habilitada la línea 800 MARINA1 (800 627 46 21).

El rescate ocurrió mientras Rachel generaba condiciones meteorológicas adversas en las costas del Pacífico mexicano, por lo que las maniobras de auxilio se realizaron con medidas de seguridad para garantizar el traslado del tripulante.

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