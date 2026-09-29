Detienen a Sixto Mendoza, promotor del CIPOG-EZ, en Chilapa

Detienen a promotor indígena, Sixto Mendoza, en Guerrero. Foto: Jesús Dorantes

El Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció la presunta detención de su promotor, Sixto Mendoza Limpia, ocurrida en la comunidad de Alcozacán, municipio de Chilapa de Álvarez, en Guerrero.

La detención habría ocurrido alrededor de las 17:30 horas del lunes 28 de septiembre, cuando presuntos elementos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) llegaron al domicilio de Mendoza Limpia.

¿Qué se sabe de la detención de Sixto Mendoza?

Hasta la mañana de este martes, el CIPOG-EZ afirmó desconocer los motivos de la detención y el lugar donde se encontraría su integrante. Reportes periodísticos también señalaron que no se había dado a conocer información oficial de la Fiscalía sobre el caso.

Los presuntos agentes acudieron al domicilio de Mendoza Limpia y posteriormente se lo llevaron.

La organización sostuvo que desconoce si existe una orden de aprehensión en su contra, así como los delitos que eventualmente se le atribuirían.

Hasta el momento, la FGE Guerrero no ha publicado un comunicado que confirme la detención de Mendoza Limpia.

CIPOG-EZ relaciona el caso con Jesús Plácido Galindo

El Consejo Indígena señaló que la presunta detención ocurre después de la detención de Jesús Plácido Galindo, otro de sus dirigentes, quien fue detenido el pasado 17 de julio.

Galindo fue vinculado a proceso por un caso de homicidio y permanece en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México (Edomex), de acuerdo con información publicada previamente sobre su proceso.

El CIPOG-EZ sostuvo que ambos casos forman parte de acciones que, desde su perspectiva, afectan a integrantes de la organización. Esta interpretación corresponde a la organización y no ha sido confirmada por la Fiscalía como motivo de la presunta detención de Mendoza Limpia.

Fiscalía no informa sobre el caso

Hasta el momento de esta publicación, no se ha dado a conocer oficialmente el lugar donde se encontraría Sixto Mendoza Limpia, ni los motivos jurídicos de su posible detención.

La situación permanece a la espera de información oficial de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, que deberá precisar si existe una orden judicial, los delitos que se investigan y la situación jurídica del promotor del CIPOG-EZ.

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