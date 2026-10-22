Alerta en Taxco, Guerrero: desaparecen tres jóvenes de 16 años

Activan alertas de búsqueda por tres adolescentes desaparecidas. Foto: Alerta Amber

Tres adolescentes de 16 años fueron reportadas como desaparecidas en Taxco de Alarcón, Guerrero. Se trata de María Carina Aparicio Corrales, Dulce Itzel Córdova Pajita y Sherlyn Monserrat Hernández Manríquez, quienes fueron vistas por última vez entre el 16 y el 18 de octubre.

¿Cuándo desaparecieron las tres adolescentes en Taxco?

De acuerdo con la información difundida en sus fichas de búsqueda, las adolescentes desaparecieron en fechas distintas:

María Carina Aparicio Corrales: fue vista por última vez el 16 de octubre en Taxco. La denuncia por su desaparición se presentó el 17 de octubre.

fue vista por última vez el en Taxco. La denuncia por su desaparición se presentó el 17 de octubre. Dulce Itzel Córdova Pajita: fue vista por última vez el 16 de octubre. Su desaparición fue denunciada ese mismo día.

fue vista por última vez el Su desaparición fue denunciada ese mismo día. Sherlyn Monserrat Hernández Manríquez: fue vista por última vez el 18 de octubre en la ciudad de Taxco.

Las desapariciones se reportaron antes del 20 de octubre, y las autoridades difundieron las fichas correspondientes para solicitar la colaboración de la ciudadanía en su localización.

Señas particulares de las adolescentes desaparecidas

Las fichas de búsqueda incluyen características físicas y señas particulares que pueden ayudar a identificar a las jóvenes.

María Carina Aparicio Corrales tiene una cicatriz en la frente, un lunar en el lado derecho de la nariz y extensiones de cabello rojo.

tiene una cicatriz en la frente, un lunar en el lado derecho de la nariz y extensiones de cabello rojo. En el caso de Dulce Itzel Córdova Pajita , se reporta que tiene tatuajes en ambos brazos.

, se reporta que tiene tatuajes en ambos brazos. Por su parte, Sherlyn Monserrat Hernández Manríquez vestía una blusa strapless roja, pantalón de mezclilla azul cielo y tenis rojos con blanco cuando fue vista por última vez.

Autoridades mantienen activa la búsqueda en Guerrero

Las fichas emitidas mediante Alerta Amber y Alerta Violeta buscan facilitar la difusión de información que permita localizar a las tres adolescentes.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente sobre su paradero. Las autoridades solicitan el apoyo de la población para aportar cualquier dato que contribuya a su localización.

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