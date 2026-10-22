Alerta en Taxco, Guerrero: desaparecen tres jóvenes de 16 años

| 11:20 | Fabián Millares | Uno TV

Las fichas de búsqueda incluyen señas particulares, como tatuajes, una cicatriz y extensiones de cabello rojo, para facilitar su localización.
Activan alertas de búsqueda por tres adolescentes desaparecidas. Foto: Alerta Amber

Tres adolescentes de 16 años fueron reportadas como desaparecidas en Taxco de Alarcón, Guerrero. Se trata de María Carina Aparicio Corrales, Dulce Itzel Córdova Pajita y Sherlyn Monserrat Hernández Manríquez, quienes fueron vistas por última vez entre el 16 y el 18 de octubre.

¿Cuándo desaparecieron las tres adolescentes en Taxco?

De acuerdo con la información difundida en sus fichas de búsqueda, las adolescentes desaparecieron en fechas distintas:

  • María Carina Aparicio Corrales: fue vista por última vez el 16 de octubre en Taxco. La denuncia por su desaparición se presentó el 17 de octubre.
  • Dulce Itzel Córdova Pajita: fue vista por última vez el 16 de octubre. Su desaparición fue denunciada ese mismo día.
  • Sherlyn Monserrat Hernández Manríquez: fue vista por última vez el 18 de octubre en la ciudad de Taxco.

Las desapariciones se reportaron antes del 20 de octubre, y las autoridades difundieron las fichas correspondientes para solicitar la colaboración de la ciudadanía en su localización.

Señas particulares de las adolescentes desaparecidas

Las fichas de búsqueda incluyen características físicas y señas particulares que pueden ayudar a identificar a las jóvenes.

  • María Carina Aparicio Corrales tiene una cicatriz en la frente, un lunar en el lado derecho de la nariz y extensiones de cabello rojo.
  • En el caso de Dulce Itzel Córdova Pajita, se reporta que tiene tatuajes en ambos brazos.
  • Por su parte, Sherlyn Monserrat Hernández Manríquez vestía una blusa strapless roja, pantalón de mezclilla azul cielo y tenis rojos con blanco cuando fue vista por última vez.

Autoridades mantienen activa la búsqueda en Guerrero

Las fichas emitidas mediante Alerta Amber y Alerta Violeta buscan facilitar la difusión de información que permita localizar a las tres adolescentes.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente sobre su paradero. Las autoridades solicitan el apoyo de la población para aportar cualquier dato que contribuya a su localización.

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