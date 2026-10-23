Vinculan a proceso a policía de Taxco por secuestro del padre del alcalde; lo ligan a La Familia Michoacana

Policía de Taxco es vinculado a proceso por secuestro Foto: FGE

Gerónimo “N“, policía municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de secuestro agravado contra el padre del alcalde de Taxco.

¿Cuándo detuvieron al policía de Taxco?

Gerónimo “N” fue detenido el 16 de octubre de 2026, mediante una orden de aprehensión cumplimentada por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

En el mismo operativo fue detenido José Carlos “N”, alias el “Queso”, quien se desempeñaba como director de Reglamentos y Espectáculos del municipio.

El imputado es señalado como presunto integrante del grupo criminal La Familia Michoacana. Esta acusación forma parte de las indagatorias y no constituye una sentencia en su contra.

Así habría ocurrido el secuestro del padre del alcalde

Según las investigaciones ministeriales, los hechos ocurrieron entre el 6 y el 21 de julio de 2026, en la localidad de Paintla, donde la víctima, cuya identidad se mantiene reservada, habría permanecido privada de la libertad.

Las autoridades investigan la presunta participación de cuatro servidores públicos en acciones que habrían facilitado el secuestro. Entre las conductas señaladas se encuentran ordenar el retiro de agentes de Tránsito de la zona y evitar que los hechos fueran reportados a las corporaciones de seguridad.

Las indagatorias buscan establecer la intervención que habría tenido cada uno de los funcionarios señalados y determinar las responsabilidades correspondientes.

Gerónimo “N” permanecerá en prisión preventiva

El juez de control impuso a Gerónimo “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que continuará recluido en el penal de Iguala durante el proceso.

El plazo de investigación complementaria permitirá al Ministerio Público reunir y ampliar los elementos de prueba relacionados con el caso, antes de que concluya esta etapa procesal.

La vinculación a proceso significa que existen datos de prueba para continuar el procedimiento penal, pero no implica que el imputado haya sido declarado culpable. Gerónimo “N” conserva la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria.

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