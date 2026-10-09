Impactante video: rayo golpea edificio de la Torre Azul en plena costera de Acapulco

Captan descarga eléctrica sobre edificio de la Costera. Foto: Pexels

Un rayo impactó una esquina del Edificio Azul, también conocido como Torre Azul, en la avenida Costera Miguel Alemán de Acapulco, Guerrero. El momento quedó grabado en video durante las intensas lluvias asociadas con el huracán Simon,

Video capta impacto de rayo en edificio de Acapulco

La descarga eléctrica ocurrió cerca de la Glorieta de la Diana Cazadora y la plaza Galerías Diana. La grabación comenzó a circular en redes sociales mientras continuaban las precipitaciones en la zona.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa el momento en que una descarga eléctrica alcanza una esquina de la Torre Azul, ubicada sobre la Costera Miguel Alemán.

Habitantes de la zona señalaron que el estruendo se percibió incluso dentro de algunas viviendas. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado oficialmente sobre daños en el inmueble derivados del impacto.

El incidente ocurrió durante una jornada de lluvias intensas en Acapulco, donde las precipitaciones se prolongaron durante varias horas

Huracán Simon provoca inundaciones y deslaves

Las lluvias relacionadas con el huracán Simon han generado afectaciones en diferentes puntos de Acapulco, entre ellas inundaciones, deslaves, interrupciones del suministro eléctrico y vehículos arrastrados por las corrientes de agua.

Hasta el momento, no se han dado a conocer cifras oficiales consolidadas sobre el número de zonas inundadas ni el total de daños ocasionados por las precipitaciones.

Se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y evitar circular por calles inundadas, cauces o zonas donde exista riesgo de deslaves.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

Ante la presencia de rayos, las autoridades de protección civil recomiendan tomar precauciones para reducir el riesgo de lesiones.

Busca refugio dentro de una vivienda, edificio o vehículo cerrado

dentro de una vivienda, edificio o vehículo cerrado Aléjate de ventanas, puertas y balcones durante la tormenta

durante la tormenta Evita refugiarte debajo de árboles, postes o estructuras metálicas

No permanezcas en espacios abiertos ni en lugares elevados

Evita el contacto con instalaciones eléctricas y objetos conectados a la corriente

Si te encuentras en la calle cuando comienza una tormenta eléctrica, busca un refugio seguro y sigue las indicaciones de las autoridades.

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