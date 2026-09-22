Video: Yate se hunde en Acapulco por el huracán Polo

Hundimiento de yate en Acapulco. Foto: Cuartoscuro|Ilustrativa

La tarde de este martes se registró el hundimiento de una embarcación en las inmediaciones del Club de Yates de Acapulco en Guerrero. El hecho habría ocurrido por el incremento del oleaje provocado por los efectos del huracán Polo, de categoría 5, el cual se encuentra estacionado frente a las costas del Pacífico.

A través de imágenes, difundidas en redes sociales, se puede ver al yate hundido hasta la mitad cerca de playa Manzanillo, de acuerdo con medios locales. Hasta el momento las autoridades locales no han emitido información que permita saber si hay personas afectadas por el incidente.

¿Cuál es la situación del huracán Polo?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el centro del huracán Polo, de categoría 5, se localiza a 335 km al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 285 km/h y rachas de 330 km/h; se mantiene estacionario. Por esta situación, la dependencia indicó que su fuerza podría generar lluvias en el occidente y sur de México.

Los estados que resultarán más afectados por las condiciones meteorológicas como fuertes precipitaciones y fuerte oleaje son: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca por colindar con el Pacífico.

Ante dicha situación la Secretaría de Marina (Semar) informó sobre el cierre de puertos en el Pacífico:

Embarcaciones mayores

Guerrero: Acapulco y Zihuatanejo

Embarcaciones menores

Colima : Manzanillo

: Manzanillo Guerrero : Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo

: Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo Michoacán: Lázaro Cárdenas

Ante dicha situación, la Coordinación Nacional de Protección Civil (SNPC) se mantiene monitoreando la situación y acciones de prevención.

Asimismo, emitió una serie de recomendaciones a la población ante la evolución del huracán Polo.

⚠️ Esta tarde el #Huracán #Polo intensificó la fuerza de sus #Vientos. Todos los detalles, en el gráfico. Seguimos monitoreando este sistema para mantenerlos informarlos pic.twitter.com/eIdleX067Z — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 22, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones para la población por el huracán Polo?

El Sistema de Alerta Temprana Ciclones Tropicales (SIAT–CT) emitió una serie de recomendaciones para la población ante la presencia del huracán Polo en el Pacífico:

Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes y poner especial atención a construcciones de material endeble, así como posibles afectaciones en espectaculares y tendido eléctrico.

Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos, así como zonas urbanas, si es necesario buscar rutas alternas.

En caso de estar transitando por la calle, extremar precauciones ya que las ráfagas de viento pueden arrastrar o convertir objetos en proyectiles; buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida.

En su domicilio mantener abiertas algunas de las ventanas (preferentemente a sotavento), y evitar permanecer en habitaciones enfrentadas a la dirección de donde sopla el viento que tenga ventanales. Permanecer alejado de las ventanas y en caso de ser necesario protegerse debajo de muebles sólidos y pesados o escaleras interiores.

Cabe destacar que, hasta el momento, el huracán Polo representa un nivel de peligro “muy bajo” y “bajo”, en la escala de alerta del SIAT-CT para los estados mencionados.

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