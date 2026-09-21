Tormenta tropical Polo: ¿cuándo podría convertirse en huracán categoría 4 y qué efectos tendría en Guerrero?

Polo podría ser huracán categoría 4 frente a Guerrero. Foto: AFP.

La depresión tropical 17-E se intensificó a la tormenta tropical Polo en el océano Pacífico y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre su evolución, debido a que el sistema podría fortalecerse rápidamente durante los próximos días y alcanzar categoría 4.

¿Cuándo podría convertirse Polo en huracán?

Como tormenta tropical, el sistema tendría vientos máximos de 75 kilómetros por hora y rachas de 95 kilómetros por hora, mientras mantiene un desplazamiento hacia el este.

Para la noche del lunes 21 de septiembre y las primeras horas del martes 22, se contemplaba que pudiera alcanzar la categoría de huracán 1, con vientos máximos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 160 kilómetros por hora.

Posteriormente, el pronóstico señalaba una posible evolución a huracán categoría 2 durante el martes.

Para el miércoles 23 de septiembre, el SMN estimaba que el sistema podría alcanzar categoría 3 frente a las costas de Guerrero, con vientos máximos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 kilómetros por hora.

Se contempla que Polo pueda alcanzar categoría 4 el mismo miércoles 23 de septiembre a las 18:00 horas, aunque esta evolución depende de las condiciones atmosféricas y deberá confirmarse con las actualizaciones del SMN.

¿Dónde estaría Polo durante la semana?

El pronóstico señala que para las 18:00 horas del miércoles 23 de septiembre, el sistema podría ubicarse aproximadamente a 180 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

Para el jueves 24, el ciclón continuaría frente al Pacífico mexicano y podría localizarse aproximadamente a 175 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

Debido a que el sistema puede presentar un desplazamiento errático durante las próximas 24 a 36 horas, las autoridades mantienen un margen de incertidumbre sobre su trayectoria.

⚠️ Aviso: Ante la evolución de la tormenta tropical #Polo, personal de la #CNPC de la @SSPCMexico ya se encuentra en trayecto en una #MisiónECO preventiva hacia Guerrero y Michoacán.



Mantenemos coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno para fortalecer las acciones… pic.twitter.com/2OpumAwWxd — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 21, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias y vientos por Polo?

El coordinador del SMN señaló que desde el lunes podrían registrarse lluvias y vientos fuertes en Guerrero.

Las condiciones podrían intensificarse entre el miércoles, jueves y viernes, principalmente en zonas cercanas a los límites de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

El SMN mantiene el monitoreo de Polo y pidió consultar las actualizaciones oficiales, debido a que la trayectoria e intensidad de un ciclón pueden modificarse conforme evoluciona.

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