Refuerzan búsqueda de adulto mayor en Zimapán, Hidalgo. FOTO: Especial

Un adulto mayor permanece desaparecido tras presuntamente caer al interior de una caverna de aproximadamente 100 metros de profundidad, ubicada en la localidad de La Manzana, en el municipio de Zimapán, Hidalgo.

Cuerpos de emergencia mantienen un operativo de búsqueda y rescate en la zona, con la participación de elementos especializados en maniobras de alto riesgo. Hasta el momento, no ha sido posible localizar al hombre.

Refuerzan búsqueda de adulto mayor en Zimapán, Hidalgo

Ante el reporte de la desaparición, la Unidad Especial de Búsqueda y Rescate del Cuerpo de Bomberos de Ixmiquilpan se sumó a las labores de emergencia.

El equipo está integrado por tres elementos especializados en rescate vertical y maniobras de alto riesgo, quienes arribaron a la localidad de La Manzana a bordo de la unidad UR-02.

Los rescatistas realizaron diversas maniobras de exploración en el punto donde presuntamente ocurrió la caída del adulto mayor. Sin embargo, los trabajos no han permitido dar con su paradero.

Continúa operativo de rescate en caverna de 100 metros

Los cuerpos de emergencia permanecen en la zona, donde continúan las labores de búsqueda para localizar al adulto mayor desaparecido.

Hasta el momento, se desconoce su ubicación y no se ha confirmado que se encuentre en el interior de la caverna.

El operativo de búsqueda y rescate en Zimapán continúa activo, mientras los equipos especializados realizan trabajos de exploración en el sitio.

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