La pelea en el balneario se suscitó entre trabajadores y bañistas. Foto:Cuartoscuro

Una pelea en el balneario El Tephé, ubicado en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, dejó al menos 16 personas lesionadas, entre ellas una mujer embarazada, luego de un enfrentamiento entre visitantes y trabajadores del parque acuático. Por estos hechos, autoridades reportaron la detención de cinco personas presuntamente involucradas en el altercado.

El enfrentamiento ocurrió en el área de albercas del centro recreativo, donde, de acuerdo con los reportes, personal del establecimiento pidió a cuatro hombres que salieran del agua. La situación subió de tono y derivó en una confrontación física en la que participaron turistas y empleados del balneario.

La pelea quedó registrada en videos que comenzaron a circular en redes sociales, como en la cuenta de X de Airosa Pachuca. En las imágenes se observa cómo algunos trabajadores solicitan a varios visitantes que abandonen la alberca, mientras la discusión aumenta hasta convertirse en una riña en la que intervienen varias personas.

El saldo reportado fue de 16 lesionados, de los cuales nueve eran visitantes y siete formaban parte del personal del parque acuático. Además, cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en los hechos, aunque no se precisaron sus identidades ni la situación jurídica en la que se encuentran.

Así inició la pelea en el balneario El Tephé

De acuerdo con los primeros reportes, el conflicto comenzó en el área de albercas del Parque Acuático El Tephé, cuando trabajadores del establecimiento solicitaron a cuatro hombres que salieran del agua.

La petición habría provocado una discusión entre los visitantes y el personal del lugar. La tensión aumentó hasta que comenzó una confrontación física que involucró a más personas.

En las grabaciones difundidas en plataformas digitales se aprecia a trabajadores del balneario acercarse a un grupo de hombres para pedirles que abandonen la alberca. Posteriormente, la situación se sale de control y se producen empujones y golpes entre varios de los presentes.

Las imágenes muestran la participación de diferentes personas en el altercado, que se extendió en el área recreativa y terminó con varios lesionados.

Tras la pelea, se reportó el desalojo de las personas señaladas como participantes en el conflicto, además de la intervención de las autoridades.

Detienen a cinco personas tras pelea en balneario de Hidalgo

Por esta pelea, se reportó la detención de cinco personas, señaladas por su presunta participación en el centro recreativo.

Las detenciones se realizaron después del enfrentamiento, que involucró tanto a visitantes como a empleados del establecimiento. No obstante, no se identificó a las personas detenidas ni se precisaron los posibles delitos que se les atribuyen.

El caso se dio a conocer a través de videos que muestran parte del conflicto en el área de albercas, lo que fue difundido en redes sociales como en la cuenta de X de Info Libre.

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