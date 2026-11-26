“Héroes Paisanos” brindará orientación, asistencia y seguridad. Foto: Uno TV

Tamaulipas puso en marcha el Operativo Especial de Invierno “Heroínas y Héroes Paisanos” 2026, con el que busca brindar orientación, asistencia y seguridad a los mexicanos que regresan al país durante la temporada decembrina.

El gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó el arranque este miércoles 25 de noviembre, en las instalaciones del Centro de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV), en Reynosa.

El mandatario señaló que durante el invierno de 2025 más de 146 mil connacionales regresaron a México por Tamaulipas y que para este año se espera superar esa cifra.

El operativo estará vigente del 25 de noviembre de 2026 al 8 de enero de 2027, periodo en el que se reforzarán las acciones de acompañamiento, atención y seguridad para los mexicanos que transiten por la entidad.

¿Cuántos módulos de atención tendrá Tamaulipas para los paisanos?

De acuerdo con Jonathan Ávalos Meléndez, subcomisionado jurídico del Instituto Nacional de Migración (INM), el operativo contará con:

17 módulos de atención en el estado.

en el estado. Presencia en nueve puentes internacionales.

Atención en dos aeropuertos.

Módulos en dos centrales de autobuses.

48 observadores de la sociedad civil y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

de la sociedad civil y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Distribución de 62 mil ejemplares de las guías de atención para las heroínas y héroes paisanos.

El funcionario destacó que la estrategia involucra a los tres niveles de gobierno y la coordinación de 40 dependencias, con el propósito de ofrecer orientación y acompañamiento a los connacionales durante su recorrido por territorio mexicano.

Américo Villarreal da la bienvenida a los mexicanos que regresan al país

Durante el arranque del operativo, el gobernador Américo Villarreal afirmó que Tamaulipas representa una de las principales puertas de entrada y retorno a México, por lo que recibir a los connacionales representa un compromiso para las autoridades estatales.

“Les damos de nuevo la más cordial bienvenida. Repito, es un orgullo que vuelvan a elegir Tamaulipas como ruta de retorno”, expresó.

Por su parte, el representante del INM señaló que la atención a los mexicanos que regresan al país debe incluir certeza jurídica, acompañamiento y respeto a sus derechos, además de facilitar su tránsito por territorio nacional.

El Operativo Especial de Invierno “Heroínas y Héroes Paisanos” busca que los connacionales reciban orientación y apoyo durante su estancia y recorrido por México, especialmente en los puntos de ingreso y tránsito de Tamaulipas.

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