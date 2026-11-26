Clase de yoga con conejos termina en accidente. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Lo que prometía ser una clase de yoga diferente, en la que los conejos eran los protagonistas, terminó en una amarga experiencia para una joven. Un aparente descuido de la instructora provocó que uno de los animales cayera sobre su cara, causándole rasguños en el rostro y heridas en el interior de la nariz.

De una tierna clase de yoga a una dolorosa experiencia

A través de redes sociales, la joven compartió su experiencia y difundió el video que captó el momento exacto en el que el conejo cayó sobre ella, así como las lesiones que sufrió durante la actividad.

De acuerdo con la víctima, la acción estaba mal desde un principio, pues se encontraba en una postura que le impidió reaccionar y evitar ser lastimada por el conejo en el establecimiento que identificó como Cuarto vital.

“Estaba en una posición de yoga muy incomoda en donde no tenía equilibrio, me estaba acomodando, y a la instructora se le ocurrió agarrar al conejo y ponerlo arriba de mí… el conejo no estaba estable y cuando lo suelta el conejo me cae en la cara” , explicó la joven

Tras el percance, la instructora acepta su culpa, según consta en el video; sin embargo, la joven aseguró que la clase siguió de manera normal.

“¿Qué hizo la instructora? Solamente se rio y me dijo ‘ay, te rasguñó. Bueno ahorita voy por una toallita… No recibí atención adecuada. No me dieron un botiquín de emergencia”

La joven denunciante señaló que la instructora de yoga también aseguró que los conejos no transmitían enfermedades; por ello, la salud de la víctima no se vería comprometida por la situación.

Polémica en redes sociales tras accidente con conejo

Después de sufrir el accidente con el conejo, la joven decidió exponer su caso en las redes sociales, en donde acusó, incluso, situaciones que, dijo, notó que pasaban con los animales en ese lugar.

En respuesta, el establecimiento aseguró que la joven mentía.

Luego de que se expusiera el caso, en redes sociales comenzó el debate entre los usuarios.

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