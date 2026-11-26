WhatsApp implementa nuevas funciones Foto: Pexels

WhatsApp implementó nuevas herramientas para sus usuarios y una de estas es la posibilidad de incluir pistas de audio a los stickers.

Esta actualización ya se encuentra disponible para algunos usuarios y, según información de medios especializados, se estará implementando de forma gradual.

Esta nueva función permitirá también crear stickers animados con sonido a partir de videos almacenados en la galería del celular y compartirlos tanto en conversaciones individuales como en chats grupales.

¿Cómo funcionan los stickers con audio de WhatsApp?

De acuerdo con la información, los usuarios podrán personalizar el audio de sus stickers mediante cuatro opciones:

Conservar el audio original del video.

Añadir efectos de sonido predeterminados.

Importar un archivo de audio del celular.

Grabar una nota de voz.

Cabe señalar que los stickers con esta función tendrán un ícono en la parte superior para que puedan ser identificados en la conversación.

Asimismo, estos no se reproducirán automáticamente y el destinatario deberá presionar el ícono para escuchar el sonido, esto para evitar interrupciones en los chats.

WhatsApp también incorpora los mensajes programados

Otra de las herramientas que incorpora WhatsApp son los mensajes programados, una función que permite elegir la fecha y hora en que se enviará un mensaje.

Los usuarios podrán programar el envío de mensajes con una anticipación de entre 10 minutos y 14 días, tanto en conversaciones individuales como grupales.

Para utilizar esta herramienta, deberás seguir estos pasos:

Escribe un mensaje.

Mantén presionado el botón de enviar.

Selecciona la fecha y hora de envío.

Los usuarios también podrán consultar sus mensajes pendientes y eliminarlos antes de que sean enviados.

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