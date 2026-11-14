Hombres armados irrumpen en casa de alcalde de Morena en Hidalgo; matan a dos policías

Alcalde Francisco Martínez. Foto: FB Ayuntamiento de Tepehuacán de Guerrero



Dos policías municipales murieron durante un asalto a la vivienda del presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero, Hidalgo, Francisco Martínez Enríquez, ocurrido la madrugada del sábado 14 de noviembre en la comunidad de Acoxcatlán.

De acuerdo con un comunicado del Ayuntamiento, alrededor de tres personas ingresaron por la fuerza al domicilio del alcalde para asaltar la vivienda. Durante el atraco, elementos de la Policía Municipal fueron agredidos con arma de fuego.

Uno de los agentes perdió la vida en el lugar, mientras que otro resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, falleció posteriormente debido a las heridas que presentaba.

Alcalde y su familia no estaban en la vivienda

El Gobierno municipal informó que Francisco Martínez Enríquez y su familia no se encontraban en el domicilio cuando ocurrió el asalto.

A través de su comunicado, el Ayuntamiento condenó la agresión contra los policías y expresó sus condolencias a las familias de los dos elementos que murieron durante los hechos.

“Condenamos el cobarde ataque que sufrieron nuestros compañeros policías”, Comunicado de la autoridad municipal.

Ayuntamiento expresa solidaridad con las familias

El gobierno local manifestó su apoyo a los seres queridos de los agentes fallecidos y a los demás policías afectados por la agresión.

También aseguró que no permitirá que hechos de violencia alteren la tranquilidad del municipio.

“Tepehuacán de Guerrero es un municipio de mujeres y hombres de trabajo, y no vamos a permitir que nadie nos quite la paz y la tranquilidad”, comunicado.

Hasta el momento, se desconocen detalles sobre la identidad de las personas que ingresaron a la vivienda ni sobre posibles detenciones relacionadas con el asalto.

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