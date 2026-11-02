Sheinbaum anuncia aumento en la Pensión Bienestar para 2027: ¿cuánto recibirán los adultos mayores?

¿Aumento en la Pensión Bienestar para 2027? Esto se sabe. Foto: Shutterstock

Las personas adultas mayores que reciben la Pensión para el Bienestar tendrán un aumento en sus apoyos bimestrales durante 2027, de acuerdo con lo anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hasta el momento no se ha precisado cuánto dinero recibirán las y los beneficiarios.

El Gobierno federal planteó destinar más de un billón de pesos a los Programas para el Bienestar dentro del Presupuesto de 2027. La mandataria señaló que el objetivo es garantizar los recursos para los apoyos existentes y aumentar los montos que reciben directamente las personas derechohabientes.

Sheinbaum garantiza aumento para 2027

La presidenta aseguró que los programas sociales tendrán un incremento por encima de la inflación, conforme a lo establecido en la Constitución.

“Se garantiza el incremento por encima de la inflación que dice la Constitución, de todos los programas del bienestar, no se consideran nuevos programas de bienestar, son los programas existentes, garantizar su presupuesto y el incremento que corresponde a lo que dice la Constitución”, expresó Sheinbaum.

La mandataria explicó que la propuesta presupuestal no contempla la creación de nuevos programas del Bienestar, sino que busca asegurar el financiamiento de los que ya operan y aplicar los aumentos correspondientes.

Con ello, la Pensión para Adultos Mayores se encuentra entre los apoyos que recibirán un incremento en 2027. No obstante, el monto definitivo deberá darse a conocer posteriormente.

¿Cuánto aumentó la Pensión Bienestar de 2025 a 2026?

Para conocer cuánto podría cambiar el apoyo en 2027, es necesario revisar los montos entregados durante los dos años anteriores.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores tuvo los siguientes pagos:

Año Pago bimestral 2025 6 mil 200 pesos 2026 6 mil 400 pesos

Entre 2025 y 2026, el apoyo aumentó 200 pesos bimestrales. Este antecedente permite observar el ajuste aplicado en el periodo anterior, aunque no determina cuánto será el incremento para el próximo año.

¿Cuánto podrían recibir los adultos mayores en 2027?

Aunque Sheinbaum garantizó que la pensión tendrá un aumento por encima de la inflación, todavía no se ha anunciado una cantidad oficial para 2027.

Por ello, no es posible confirmar si el pago bimestral aumentará otros 200 pesos o si el ajuste será de una cantidad distinta. La cifra dependerá del incremento que determine el Gobierno federal y que se dé a conocer para el siguiente ejercicio presupuestal.

Actualmente, las personas beneficiarias reciben 6 mil 400 pesos cada dos meses. El próximo monto deberá ser confirmado por las autoridades; cualquier cálculo basado en los aumentos anteriores es únicamente una estimación y no una cifra oficial.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es uno de los programas sociales que el Gobierno federal contempla mantener y financiar en 2027, con el compromiso de aplicar un aumento superior a la inflación.

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