Desalojan hospital del IMSS en Oaxaca por incendio en cuarto de máquinas

Controlan incendio en hospital del IMSS. Foto: X @Tu_IMSS

Un incendio en el Hospital General de Zona número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Salina Cruz, Oaxaca, provocó el desalojo preventivo de pacientes y personal médico.

De acuerdo con información de Protección Civil estatal, el fuego comenzó en el cuarto de máquinas del hospital, presuntamente por un incidente en el cableado eléctrico.

La emergencia movilizó al Heroico Cuerpo de Bomberos de Salina Cruz y a elementos de Protección Civil, quienes intervinieron para controlar las llamas y reducir los riesgos dentro del hospital.

Pacientes fueron desalojados en camas y camillas

Como parte de los protocolos de seguridad, algunas personas que se encontraban en el hospital fueron evacuadas para proteger su integridad.

Entre ellas había pacientes que tuvieron que ser trasladados en sus propias camas y en camillas, debido a la emergencia registrada en las instalaciones.

El desalojo se realizó mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para controlar el incendio y evitar que la situación representara un riesgo mayor para quienes se encontraban en el inmueble.

Bomberos controlan incendio en hospital del IMSS

El fuego fue controlado oportunamente por los equipos de emergencia.

Después de sofocar las llamas, comenzaron las labores de ventilación para retirar el humo acumulado en el hospital.

También se inició una revisión de las instalaciones para descartar posibles afectaciones adicionales derivadas del incendio.

A través de su cuenta de X, el IMSS confirmó, pasadas las 3 de la tarde, que el incendio ya había sido controlado.

📢 #IMSSInforma



En #Oaxaca, el incendio registrado en la casa de máquinas del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, ubicado en #SalinaCruz, ya fue controlado. pic.twitter.com/zjTa6ZFYht — IMSS  (@Tu_IMSS) November 2, 2026

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