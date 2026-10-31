Gobierno apoyará con 11 mil mdp a afectados por la vaguada monzónica en Hidalgo

Afectados recibirán recursos económicos. Fotos: Cuartoscuro/Gobierno Hidalgo

El Gobierno de México y la administración de Hidalgo destinarán más de 11 mil millones de pesos a la atención de las familias afectadas por la vaguada monzónica de octubre de 2025 y a la reconstrucción de infraestructura dañada en la entidad. Entre los apoyos se contempla la entrega de 400 mil pesos a cada familia que perdió completamente su vivienda.

Durante una gira de trabajo por Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la emergencia afectó a 105 mil familias en cinco estados, de las cuales 35 mil viven en comunidades alejadas. Para la entidad, señaló, se han destinado cerca de 8 mil millones de pesos en apoyos y trabajos de recuperación.

Familias que perdieron su vivienda recibirán 400 mil pesos

Sheinbaum explicó que las familias que perdieron por completo su casa recibirán 400 mil pesos, adicionales a los apoyos que ya habían recibido tras las lluvias.

El gobernador Julio Menchaca informó que 2 mil 250 familias de Hidalgo se encuentran en esta situación y que el apoyo para ellas supera los 900 millones de pesos.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, indicó que los recursos se entregarán en tres ministraciones. A partir de enero se realizarán visitas de supervisión para revisar la aplicación del dinero.

Reconstrucción contempla caminos, puentes y sistemas de agua

De acuerdo con el desglose presentado por Menchaca, el Gobierno federal destinó mil 800 millones de pesos para la atención inicial de las familias damnificadas y otros 5 mil 700 millones para reconstruir 198 caminos, 50 puentes e infraestructura hídrica.

Por su parte, el Gobierno de Hidalgo asignó 4 mil 577 millones de pesos a las labores de reconstrucción.

La emergencia afectó a 236 comunidades de 28 municipios. Entre los daños reportados se encuentran 675 derrumbes, 158 deslaves y 359 caminos bloqueados, además de 190 sistemas de agua potable y drenaje afectados.

También se registraron daños en 99 escuelas y dos centros de salud. Para las labores de recuperación se movilizaron 451 unidades de maquinaria y se retiraron 600 mil metros cúbicos de escombros. Asimismo, se realizaron 375 obras para restablecer caminos y servicios de agua.

Desplegaron helicópteros y personal para atender la emergencia

Durante la atención de la contingencia participaron más de 10 mil servidores públicos estatales y federales. También se habilitó un puente aéreo con 33 helicópteros, que realizaron 919 vuelos para trasladar pacientes, medicamentos y ayuda humanitaria.

Como parte de estas acciones se distribuyeron 266 mil despensas en las comunidades afectadas.

A nombre de las personas beneficiarias, Concepción Hernández recordó que las lluvias de octubre de 2025 cambiaron la vida de su comunidad y agradeció el acompañamiento recibido durante la emergencia.

Al referirse a los apoyos, Sheinbaum sostuvo que la entrega se realiza directamente a la población y sin intermediarios, mediante el Banco del Bienestar. La presidenta hizo esta afirmación al responder a las críticas por la desaparición del Fondo de Desastres Naturales.

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