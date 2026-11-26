Denuncian por abuso sexual al diputado federal en funciones. Foto: Especial

La diputada local de Hidalgo, Orquídea Larragoiti Osorio, denunció públicamente que fue víctima de abuso sexual por parte de Francisco Javier Vázquez Calixto, diputado federal en funciones y comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en la entidad.

La legisladora presentó su acusación ante medios de comunicación durante un evento en el Congreso del Estado de Hidalgo, realizado el 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Orquídea Larragoiti Osorio hizo público el señalamiento contra su compañero de partido ante diputadas, diputados y representantes de los medios de comunicación.

Tras dar a conocer la acusación, la legisladora recibió muestras de solidaridad y respaldo por parte de integrantes de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de Hidalgo.

El apoyo de los legisladores también se extendió al proceso de presentación de la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Orquídea Larragoiti presenta denuncia ante autoridades de Hidalgo

Diputadas y diputados de distintos partidos políticos acompañaron a Orquídea Larragoiti a interponer la denuncia ante la Subprocuraduría para la Atención de Delitos de Género en Hidalgo.

La denuncia formal se presentó después de que la legisladora del PT hiciera pública la acusación en las instalaciones del Congreso estatal.

¿Quién es Francisco Javier Vázquez Calixto?

El legislador señalado por Orquídea Larragoiti ocupa actualmente dos cargos:

Diputado federal en funciones por el Partido del Trabajo (PT).

por el Partido del Trabajo (PT). Comisionado político nacional del PT en Hidalgo.

Por su parte, Orquídea Larragoiti Osorio forma parte del Congreso del Estado de Hidalgo como diputada local del mismo instituto político.