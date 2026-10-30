Personal del IMSS en Jalisco inicia bloqueos a las afueras de los hospitales

Trabajadores del IMSS en Jalisco. Foto: Omar Hernández

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS) en Jalisco iniciaron, este viernes, una jornada escalonada de bloqueos a las afueras de las Unidades de Medicina Familiar y hospitales como parte de la exigencia por un incremento del 10% al salario y mejores condiciones laborales.

La protesta forma parte de las acciones a nivel nacional con las que el personal denuncia una crisis operativa y laboral.

“Vamos peleando por nuestros derechos, derechos contractuales que tienen años sin estarnos otorgando”, expresó Salvador Gómez, enfermero.

¿Dónde se registran los bloqueos del IMSS en Jalisco?

Las movilizaciones y cierres viales abarcan diferentes instalaciones del Seguro Social, principalmente centros médicos de mayor afluencia, como el Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, que alberga los hospitales de Especialidades, Pediatría y Gineco-Obstetricia.

También se reportan concentraciones para exigir abastecimiento en las siguientes instalaciones de la Zona Metropolitana de Guadalajara:

Hospital General Regional 46

Hospital 110 , ubicado en Oblatos

, ubicado en Oblatos Hospital 89 , sobre la avenida Agustín Yáñez

, sobre la avenida Agustín Yáñez Hospital 180, en Tlajomulco

Las acciones se extienden a Unidades de Medicina Familiar metropolitanas y a instalaciones de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Tepatitlán y Tala.

Exigen medicamentos, insumos y más personal

Además del incremento salarial del 10%, los trabajadores piden equipo, material, medicamentos y cobertura completa de personal.

Judith Rosales, médica familiar, señaló que las demandas incluyen mejores condiciones salariales y de atención:

“Pues mejores condiciones en general, tanto salariales como de insumos, medicamentos, cobertura al 100 por ciento de personal, porque hay bastante desabasto. Tenemos citas muy prolongadas a segundo nivel”.

Por su parte, Salvador Gómez reiteró que buscan un mejor salario, equipo, material y recursos humanos.

El personal médico sostuvo que la falta de medicamentos afecta la atención de los derechohabientes.

“Y yo como médico, ¿cómo voy a controlar al paciente en sus patologías si no tiene el medicamento que necesita?”, cuestionó Rosales.

Trabajadores mantienen exigencia de destitución de Rafael Olivos

Los manifestantes también mantienen su petición de destituir al líder sindical Rafael Olivos, al considerar que no representa la lucha del gremio.

Crisolo González, enfermero, expresó que buscan fortalecer su sindicato con representantes que atiendan las necesidades de los trabajadores.

“Este sindicato que tanto queremos, que es el único, que no se está buscando otro más, queremos fortalecerlo, enriquecerlo, pero con personas que de verdad estén con la empatía del gremio”.

Unidades médicas mantienen servicio durante las protestas

El personal informó que, se incorporan a los bloqueos al concluir su turno laboral, por lo que las unidades médicas continúan prestando servicio regular mientras los trabajadores laboran bajo protesta y no descartan una escalada en las movilizaciones.

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