Mujer asalta banco en Guadalajara, lanza bomba molotov y huye

Mujer exige dinero y lanza bomba molotov en banco Foto: Pexels

Una mujer en aparente situación de calle provocó un incendio en una sucursal bancaria de Plaza Atemajac, ubicada sobre la avenida Federalismo, en Guadalajara, Jalisco, luego de lanzar una bomba molotov.

Incendio en banco de Plaza Atemajac moviliza a policías y bomberos

La mujer llegó al área de ventanillas de cajeros y exigió que le entregaran dinero. Tras mostrar un mensaje amenazante al cajero y entregarle una pequeña cantidad de dinero., lo amenazó y arrojó el artefacto hacia el interior del establecimiento.

Después del ataque, la presunta responsable huyó del lugar antes de que las autoridades pudieran detenerla. Los cuerpos de emergencia acudieron a la plaza comercial para controlar las llamas y revisar las condiciones del establecimiento, con el objetivo de descartar riesgos adicionales para trabajadores y visitantes.

Como medida preventiva, 14 personas fueron desalojadas de la sucursal bancaria mientras se realizaban las labores de atención y aseguramiento de la zona.

¿Hubo personas lesionadas por el incendio en Guadalajara?

Las autoridades reportaron que no hubo personas con lesiones de gravedad a consecuencia del fuego. Sin embargo, cinco personas presentaron crisis nerviosas debido a la situación.

También se informó que algunas personas habrían sufrido una leve intoxicación por el humo, aunque las afectaciones no fueron consideradas de gravedad.

Una vez controlado el incendio, los cuerpos de emergencia realizaron una revisión del inmueble para verificar que no existieran condiciones que representaran un peligro para quienes se encontraban en el lugar.

🔥 Una mujer robó dinero de una sucursal bancaria en Plaza Atemajac, en Zapopan, y detonó una bomba molotov al interior del establecimiento. Al menos cinco personas recibieron atención médica. Así sucedieron los hechos: 👇#GuardiaNocturna pic.twitter.com/k7PCETwkw2 — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) October 29, 2026

Buscan a la mujer que lanzó el artefacto incendiario

Tras el ataque, elementos de seguridad comenzaron las labores para localizar a la mujer señalada como responsable, quien escapó de Plaza Atemajac.

Hasta el momento, no se ha informado sobre su detención ni se han dado a conocer detalles adicionales sobre su identidad.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias del ataque y las posibles responsabilidades por los daños ocasionados en la sucursal bancaria.

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