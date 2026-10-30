Realizan el rescate número 100 por reclutamiento criminal en la central camionera de Tlaquepaque; salvan a otro joven 

Joven de Zapopan evita reclutamiento criminal. Foto: Omar Hernández

Elementos de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, resguardaron a un joven de 18 años, originario de Zapopan, que llegó a la Nueva Central Camionera tras recibir una oferta de trabajo falsa para realizar labores de siembra de agave, con un supuesto pago de 5 mil pesos semanales.

Con esta intervención, la corporación municipal alcanzó los 100 casos de presuntos intentos de reclutamiento criminal detectados en las inmediaciones de la terminal de autobuses.

Así engañaron al joven con una oferta de trabajo falsa

El joven encontró la oferta laboral en Facebook y posteriormente estableció contacto con quienes la publicaron. Después de intercambiar números telefónicos, recibió instrucciones para trasladarse a la Nueva Central Camionera, incluso le compraron el boleto de autobús.

El mando policial explicó el procedimiento utilizado para atraer a las posibles víctimas:

“Por medio de Facebook, nos hacen mención, ven la oferta de trabajo, se contactan con ellos, intercambian número telefónico, le dan indicaciones, le compran el boleto”.

Al llegar a la terminal, el joven recibió instrucciones para abordar un vehículo de transporte por aplicación que supuestamente lo llevaría al lugar donde realizaría las labores agrícolas.

Sin embargo, los presuntos empleadores nunca le proporcionaron la ubicación exacta del sitio de trabajo. Además, le solicitaron borrar información de su teléfono celular, dispositivo que posteriormente perdió la señal de comunicación.

Policía de Tlaquepaque resguarda al joven y lo entrega a su familia

Ante la imposibilidad de comunicarse con sus familiares y al sospechar que podía encontrarse en una situación de riesgo, el joven acudió al módulo policial instalado en la terminal.

Un elemento solicitó el apoyo del Agrupamiento Andrómedas, cuyos integrantes aplicaron los protocolos de resguardo correspondientes.

Las autoridades dieron aviso al Ministerio Público y, tras verificar que el joven no contaba con una ficha de búsqueda activa, coordinaron su entrega a un familiar.

¿Cómo evitar el reclutamiento criminal mediante falsas ofertas de empleo?

El comandante Martín Escobar recomendó a la población verificar las propuestas laborales que prometen ingresos elevados, especialmente cuando no especifican el domicilio, las condiciones del puesto o los datos de la empresa contratante.

También pidió a madres y padres de familia mantenerse atentos a las actividades de sus hijos en redes sociales y aconsejó a los jóvenes consultar con sus familiares o con alguna autoridad antes de aceptar ofertas de trabajo que les generen dudas.

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