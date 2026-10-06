Fuga de ácido nítrico provoca cierre de la carretera Guadalajara-Chapala en ambos sentidos

Cierran carretera Guadalajara-Chapala por ácido nítrico. Foto: Omar Hernández.

El tránsito en la carretera Guadalajara-Chapala permanece interrumpido en ambos sentidos este martes 6 de octubre, debido a la fuga de ácido nítrico de un contenedor transportado por un vehículo de carga. La emergencia se registra a la altura del fraccionamiento Puerta del Sol, en el estado de Jalisco.

Fuga de ácido nítrico provoca cierre de la carretera Guadalajara-Chapala

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) trabaja en coordinación con las autoridades municipales para controlar la fuga de ácido nítrico y reducir los riesgos asociados a la sustancia en la carretera Guadalajara-Chapala. La circulación en la zona se encuentra prácticamente paralizada mientras avanzan las maniobras de los cuerpos de emergencia.

En un primer reporte, Protección Civil Jalisco advirtió sobre tráfico cargado en la carretera a Chapala y pidió a los conductores usar rutas alternas. Más tarde se confirmó el cierre total de la vialidad en ambos sentidos. Hasta el último informe oficial no se registran personas lesionadas ni intoxicadas.

Recomiendan a los automovilistas evitar la zona

Las autoridades no han dado a conocer la cantidad de ácido nítrico involucrada, su concentración ni las causas de la fuga. Tampoco han precisado cuándo podría restablecerse por completo la circulación. Se recomienda a los automovilistas evitar el tramo afectado, atender las indicaciones de las autoridades y no acercarse al punto donde operan los equipos de emergencia.

De acuerdo a especialistas de Protección Civil que trabajan en la zona, el ácido nítrico es un ácido fuerte empleado en diversos procesos industriales. Se clasifica como sustancia corrosiva y oxidante, la exposición puede afectar ojos, piel y sistema respiratorio.

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