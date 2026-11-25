Hoteles en Jalisco. Foto: Omar Hernández

La escasez de agua y las fallas constantes en el suministro de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) provocaron el incremento de hasta el 30% en los costos operativos del sector hotelero.

Miguel Ángel Fong, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, explicó que los establecimientos deben pagar por transportar, almacenar y filtrar el agua para mantener el servicio a los huéspedes. El personal también tiene que vigilar los niveles de sus reservas y hacer nuevos pedidos cuando es necesario.

¿Cuánto cuesta una pipa de agua para los hoteles de Guadalajara?

Para mantener su operación diaria ante las fallas en el suministro, los hoteles recurren a la compra de agua en pipas. Según Fong, una pipa de 20 mil litros cuesta alrededor de 3 mil 500 pesos por viaje, frente a los mil 800 a 2 mil pesos que se pagaban antes.

¿Subirán las tarifas de los hoteles por los cortes de agua?

Los empresarios hoteleros señalaron que, por ahora, absorben el aumento de los costos y mantienen sus tarifas. Sin embargo, advirtieron que el precio del hospedaje podría subir si persisten los cortes de agua.

Como medida preventiva, el gremio mantiene campañas de ahorro entre los visitantes y refuerza la capacitación de su personal técnico para garantizar que el servicio no se vea afectado.

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