La sesión se realizó de manera virtual. Foto: Uno TV

El expresidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ), Guillermo Amado Alcaraz Cross, no acudió a la sesión del pleno de este miércoles, en la que estaba prevista su participación como representante propietario de Morena ante el organismo que presidió durante siete años. En su lugar asistió Vanessa López, quien fue nombrada representante suplente del partido.

La sesión se realizó de manera virtual. Uno TV constató que la mesa del pleno y el área para el público permanecieron vacías en la sede del instituto, en el centro de Guadalajara.

¿Por qué cuestionan el regreso de Guillermo Alcaraz Cross al IEPC Jalisco?

El 20 de noviembre, Alcaraz Cross anunció que sería representante propietario de Morena ante el Consejo General del IEPCJ durante el proceso electoral 2026-2027. Su regreso al instituto generó cuestionamientos por las contrataciones realizadas durante su gestión, entre 2015 y 2021.

De acuerdo con investigaciones periodísticas, Alcaraz Cross autorizó adjudicaciones por 168.2 millones de pesos a empresas relacionadas con una red de proveedores investigada por presuntos vínculos con el denominado Clan Taddei. Entre esas empresas figura Seriplast de México. El exconsejero rechazó dar una entrevista a Uno TV para responder a los señalamientos sobre las contrataciones.

Mirza Flores Gómez, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano (MC), cuestionó que Alcaraz Cross represente a Morena ante el mismo organismo que presidió durante siete años. También recordó que los contratos a empresas de la red se adjudicaron durante su gestión.

Ernesto Santana Bracamontes encabeza el IEPC Jalisco rumbo a las elecciones 2026-2027

El actual presidente del IEPCJ, Ernesto Santana Bracamontes, asumió el cargo el 1 de octubre y encabeza el organismo que conducirá el proceso electoral 2026-2027. Hasta ahora, no se ha pronunciado sobre las adquisiciones señaladas. Su nombramiento también recibió críticas de actores que lo vinculan con Morena, señalamiento que rechazó.

Esas críticas se vinculan con su trayectoria profesional junto a Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a quien algunos actores políticos y analistas atribuyen cercanía con Morena y resoluciones favorables a ese partido.

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