La Fiscalía de Jalisco desarticuló una presunta organización criminal que reclutaba a personas en condiciones vulnerables, les contrataba seguros de vida por montos millonarios y posteriormente las asesinaba para cobrar las pólizas.

El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, informó que el presunto fraude podría alcanzar los 300 millones de pesos. La dependencia investiga al menos cuatro casos relacionados con la red.

Un homicidio en El Arenal dio paso a la investigación

La investigación comenzó el 24 de marzo, cuando las autoridades encontraron a un hombre sin vida dentro de un vehículo volcado en un camino de El Arenal, Jalisco. En un principio se pensó que había muerto en un accidente de tránsito, pero los peritajes revelaron que fue asesinado con un arma blanca.

Según la investigación, el hombre contaba con una póliza de seguro de vida superior a 100 millones de pesos. La información que proporcionaron distintas aseguradoras permitió a la Fiscalía identificar otros casos similares y estimar el monto del posible fraude.

La Fiscalía señala que la red ofrecía supuestos empleos

De acuerdo con la Fiscalía, los presuntos integrantes de la red contactaban a personas con carencias económicas, principalmente en Jalisco y Sinaloa, y les ofrecían supuestas oportunidades de trabajo. La investigación apunta a que las muertes se hacían pasar por accidentes y que los beneficiarios de las pólizas no eran familiares de las víctimas.

Detienen a cuatro personas en cateos en Zapopan y El Arenal

Las autoridades realizaron cateos simultáneos en cuatro inmuebles de Zapopan y El Arenal, donde detuvieron a tres hombres y una mujer. Durante los operativos aseguraron 17 vehículos, joyas, relojes de lujo, más de dos millones de pesos en efectivo, un cheque por más de 10 millones de pesos y varias pólizas de seguros de vida.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición de un juez de control. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público les imputó los delitos de homicidio y fraude.

La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para determinar si existen más víctimas vinculadas con esta organización y establecer la dimensión total de sus operaciones.

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