Se cumple una semana de la detención del “Chapo Isidro“. En Ahome y Guasave, Sinaloa, los habitantes buscan recuperar su vida cotidiana y lo que perdieron durante los hechos de violencia del 20 de noviembre. Tras la captura del líder criminal, en ambos municipios se registraron balaceras y bloqueos con autos incendiados. Las autoridades estatales reportaron 74 vehículos vandalizados y 51 robados. De acuerdo con información recaba por Uno TV, las aseguradoras podrían tardar hasta ocho meses en indemnizar a los afectados, según la póliza contratada.

¿Cuánto tardarían los seguros en indemnizar a los afectados en Sinaloa?

Ángela Velandia, representante de seguros en el norte de Sinaloa, explicó que los afectados podrían esperar hasta ocho meses para recibir una indemnización, según la póliza contratada y el tiempo que tarden las investigaciones.

“Pero por lo general son seis meses, ocho meses que se tardan las investigaciones, ¿no? Y hasta ese momento podemos hacer nosotros las indemnizaciones”.

Velandia señaló que, si los hechos se clasifican como terrorismo, se aplica una exclusión y el seguro no cubre los daños.

Entre los casos reportados está el de un socio de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Culiacán, cuyo tráiler se incendió en Guasave. Guadalupe Zavala Yamaguchi, presidenta del organismo, dijo que la unidad transportaba mercancía con destino a La Paz y que la pérdida fue de 5 millones de pesos.

Viviendas dañadas por disparos en Guasave y Ahome

Los hechos de violencia también dejaron viviendas dañadas por disparos. De acuerdo con Velandia, sólo el 7% de la población mexicana cuenta con un seguro de vivienda. La representante explicó que este tipo de póliza puede cubrir los daños si se clasifican como vandalismo y que la cobertura se excluye si se catalogan como terrorismo.

Los alcaldes de Guasave y Ahome llamaron a los afectados a presentar denuncias ante la Fiscalía. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado un fondo para resarcir los daños ni apoyos específicos para reparar las viviendas. Julio César Silvas, presidente de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM), sugirió que los afectados se organicen para buscar alternativas.

Retiran vehículos incendiados de Guasave y Los Mochis

Los vehículos incendiados ya fueron retirados de las calles y carreteras de Guasave y Los Mochis. La zona de la casa donde fue detenido el “Chapo Isidro” continúa acordonada.

Mientras tanto, las solicitudes de seguros en norte de Sinaloa aumentaron hasta un 20%, ante el temor de nuevos hechos violentos y se espera que en enero del 2027 se hagan ajustes en las pólizas, pues Guasave y Ahome, dos municipios donde aparentemente se respiraba calma ahora vive situaciones marcadas por la violencia.

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