Foto: Cuartoscuro

El nuevo aumento del salario mínimo para el 2027 en México se dará a conocer en diciembre, ante especulaciones sobre un incremento que podría alcanzar el 10%, aunque el sector empresarial busca que sea menor.

La Ley Federal del Trabajo establece el último día de noviembre (el lunes 30 para este 2026) como fecha límite para que la Dirección Técnica de la Conasami presente al Consejo de Representantes un informe que servirá como base para determinar los nuevos salarios mínimos.

Después, el Consejo de Representantes deberá emitir la resolución donde se fijen los nuevos salarios mínimos antes del último día hábil de diciembre.

Una vez dictada, la resolución debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el 31 de diciembre.

¿Cuándo darán a conocer el aumento al salario mínimo en México del 2027?

El aumento al salario mínimo del 2027 se dará a conocer en cualquier momento del mes de diciembre.

En los últimos dos años, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció dicho incremento en la primera semana del mes.

Anuncio del aumento salarial en años anteriores

4 de diciembre de 2024: anuncio sobre el incremento del 12% para el 2025

3 de diciembre de 2025: anuncio sobre el aumento del 13% para el 2026

Actualmente, el salario mínimo general es de 315.04 pesos diarios en la zona centro y sur. En cambio, en la frontera norte alcanza los 440.87 pesos.

Los montos mensuales son:

Zona general: 9 mil 582.47 pesos.

Zona Libre de la Frontera Norte: 13 mil 409.80 pesos.

Las negociaciones por el aumento salarial

Distintos sectores empresariales de México mantienen un diálogo con el Gobierno Federal para negociar el aumento al salario mínimo del 2027.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de la Ciudad de México (Canirac-CDMX) propuso un incremento del 6%, de cara al inicio de la reducción gradual de la jornada laboral que comenzará en 2027.

Sin embargo, la Conasami plantea la posibilidad de que el aumento sea del 10%, debido al costo laboral de las empresas en México, en comparación con otros países.

Canirac-CDMX pidió a las autoridades considerar el impacto de ambos cambios en el sector restaurantero, a la hora de definir el incremento salarial.

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