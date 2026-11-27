Sigue el caso de Vadhir Derbez por presunta violación a modelo | Foto: Getty Images

Los tres magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México anularon la orden de aprehensión contra Vadhir Derbez por el delito de violación en agravio de una modelo estadounidense de 19 años, según el periodista Carlos Jiménez este jueves.

El apodado “C4 Jiménez” también aseguró que los magistrados determinaron que la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales puedan seguir indagando y podrá volver a solicitar una nueva orden de aprehensión.

Unas horas más tarde, el periodista mexicano aseguró que la instancia especializada buscará perfeccionar el expediente en contra de Vadhir Derbez para, de nueva cuenta, solicitar una orden de aprehensión.

“Para la Fiscalía hay elementos suficientes para considerar que Vadhir debe ser procesado y encerrado, acusado de violar a una joven de 19 años“, precisó Carlos Jiménez.

Anulan orden de aprehensión contra Vadhir Derbez

Los tres magistrados capitalinos otorgaron a Vadhir Derbez el amparo que dejó sin efecto la orden de aprehensión, al estimar que la investigación sufría de vicios de formalidad e inconsistencias, según el diario Reforma.

Durante la sesión del Pleno, el magistrado ponente Rogelio Alanís García precisó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México puede corregir esas deficiencias y volver a pedir su captura.

“No significa que se deje investigar, sino al contrario, la Fiscalía puede continuar en esto, incluso realizar una solicitud posterior (de aprehensión) en la que ella exponga, de manera más acertada o más propia, lo que efectivamente haya referido la víctima“, señaló el magistrado, citado por Reforma.

El fallo de Alanís García señala que los fiscales capitalinos omitieron relatar el contenido de la declaración de la víctima ni corroboraron que ella hubiese sido contratada para la grabación de un video del artista ni que estuviera en el lugar y fecha que supuestamente ocurrió la agresión sexual.

Con esta resolución, el tribunal confirmó la sentencia dictada el 26 de julio pasado por el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal capitalino, que concedió en primera instancia el amparo al imputado.

De qué se le acusa a Vadhir Derbez: La denuncia original data de abril de 2026

El proceso se originó por la acusación de una modelo estadounidense de 19 años, quien asegura que Vadhir Derbez la agredió sexualmente durante la grabación de un videoclip en una locación de la alcaldía Coyoacán.

La FGJCDMX confirmó el pasado 6 de noviembre que había obtenido la orden de aprehensión por ese hecho.

La defensa del actor, integrada por Enrique González Casanova y Damián Martínez Juárez, tramitó el juicio de amparo que un juez federal concedió al considerar que la orden no satisfacía los requisitos legales para su emisión.

La Fiscalía capitalina impugnó esa decisión mediante el recurso de revisión resuelto este jueves.

Vadhir Derbez habló recientemente sobre las acusaciones que lo rodean

Vadhir Derbez habló el viernes acompañado de su abogado, Enrique González Casanova con el periodista Ciro Gómez Leyva; dentro del espacio, el actor dio su versión de los hechos; asimismo, seguró que la situación lo afecta.

“Me da mucha tristeza (…) sí estoy muy afectado. ¿Para qué les digo que no?” Vadhir Derbez, actor

Derbez dijo haber presentado pruebas de su inocencia en los juzgados; sin embargo, denunció que fue presionado para tratar el tema frente a los medios de comunicación. Según el también cantante cuenta con testigos que declararon a favor de su inocencia, pero reiteró que le duele haber sido presionado para tener que dar su versión en medios de comunicación.

También acusó a los medios de comunicación de “crear circo” y aseguró que su vida profesional se encuentra “frenada” a partir de la acusación.

Sobre la presunta extorsión denunciada por Vadhir Derbez, su abogado, Enrique González Casanova, aclaró que los señalamientos no están dirigidos contra la joven que lo denunció por violación ni contra las autoridades, sino contra un supuesto grupo criminal con contactos dentro de la Fiscalía.

El actor aseguró que le exigieron 350 mil dólares para evitar que se difundiera la carpeta de investigación relacionada con las acusaciones de violación en su contra.

Horas más tarde de las declaraciones de la Fiscalía y la entrevista, Vadhir Derbez publicó un video en Instagram para responder a los señalamientos en su contra, en este, el actor rechazó que se esté escondiendo y aseguró que ha sido víctima de un intento de extorsión. “Mi silencio no significa que acepte lo que se está diciendo de mí”.

Derbez sostuvo que no vive en el país y que las personas que lo han buscado acudieron a domicilios donde no reside. También cuestionó la difusión de información sobre el caso y consideró que se ha construido un juicio público en su contra sin que exista una sentencia. “Se ha dado un veredicto público como si ya existiera una sentencia, afectando mi nombre, mi carrera, mi futuro y también a mi familia”.

El actor pidió a medios y comunicadores verificar la información antes de difundir señalamientos: “No les pido que dejen de informar, les pido que lo hagan con rigor, con responsabilidad y que permitan que los hechos se esclarezcan dentro del proceso correspondiente”.

Derbez evitó referirse al contenido de la segunda acusación por presunto abuso sexual que dio a conocer el periodista Carlos Jiménez (C4 Jiménez) a principios de noviembre.

“En relación a otro caso del que se ha estado hablando y especulando, no hacemos ningún pronunciamiento pues no he sido notificado de nada y en caso de hacerlo se procederá de acuerdo a la ley”.

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