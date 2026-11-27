Sasha Sokol. Foto: Cuartoscuro

Sasha Sokol criticó la serie de ViX sobre Timbiriche por la manera en que aborda la historia de abuso y manipulación de la que fue víctima de Luis de Llano cuando ella tenía 14 años y él 39, la cantante consideró que la producción presenta la historia como si hubiera sido ella quien “sedujo al adulto”, una representación que distorsiona los hechos y minimiza la lucha legal que ha emprendido.

“Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39”. Sasha Sokol, cantante

¿Qué dijo Sasha Sokol sobre la serie de Timbiriche en ViX?

ViX con V de vergüenza



Esta serie pretende hacer creer que fui yo, a los 14 años, quien sedujo a un hombre poderoso de 39.



La pregunta que deberíamos hacernos es ésta:



¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14?



Un adulto que busca involucrarse con un menor… — Sasha Sokol (@SashaSokol) November 27, 2026

En su mensaje, la cantante denunció que la historia no es como ViX, pues a diferencia del juego de seducción que muestra la serie, Sokol planteó que cuando un adulto busca involucrarse con un menor de edad puede recurrir a secretos, manipulación y presiones para ocultar lo que sucede, por lo que consideró que la atención no debería centrarse en la conducta de la niña, sino en la responsabilidad del adulto.

“¿Por qué un hombre de 39 años se fijó en una niña de 14?”, cuestionó. Sasha Sokol, cantante

Asimismo, también recordó que acudió a la justicia para denunciar los hechos y aseguró que, después de un largo proceso legal, las resoluciones le dieron la razón.

La cantante cuestionó que la producción se ampare en la palabra ficción para modificar una realidad que, afirmó, ya fue examinada por las autoridades; también rechazó que una leyenda al final de cada capítulo sea suficiente para deslindar a la empresa de la responsabilidad por la manera en que decidió contar la historia.

Posteriormente, Sokol criticó a la empresa detrás de la producción, al señalar que resulta vergonzoso que una compañía en cuyo entorno ocurrieron los hechos pretenda convertirlos en entretenimiento. “Han querido transformar mi historia en un producto comercial, mi vida en un espectáculo y la responsabilidad de un adulto en la supuesta historia de seducción protagonizada por una niña”.

Finalmente, la cantante sostuvo que la manera en que se presenta esta historia no sólo la expone a ella, sino que también refleja los valores y la falta de sensibilidad de quienes decidieron llevarla a la pantalla.

¿Cómo va el caso de Sasha Sokol vs Luis de Llano?

Foto: Cuartoscuro

El conflicto legal entre Sasha Sokol y Luis de Llano continúa, el pasado 19 de noviembre, un juzgado rechazó la disculpa pública que el productor difundió en video a principios de ese mes, al determinar que no cumplía con los términos establecidos en la sentencia. Además, le impuso 36 horas adicionales de arresto por incumplir las órdenes judiciales y ordenó retirar la grabación de YouTube.

De acuerdo con el equipo legal de la cantante, la disculpa debía reconocer que Luis de Llano ejerció su poder como adulto sobre una niña de 14 años, que fue responsable del abuso sexual y que los padres de Sasha Sokol no fueron cómplices.

La resolución se suma a las medidas de reparación que quedaron firmes en junio de 2025, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo solicitado por el productor y confirmó la sentencia civil en su contra.

¿Por qué una víctima de abuso sexual infantil puede tardar años en reconocerlo?

Dentro de su texto, Sasha Sokol reconoce que tardó años en reconocer que era una víctima, ante ello Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, abordó en entrevista con Uno TV, explicó que esto se debe al derecho al tiempo, donde se consideran las condiciones que necesita cada persona para procesar lo ocurrido y buscar justicia.

“Este concepto de los derechos humanos se ha ido expandiendo en los países del mundo, afortunadamente en México ya en este debate la Suprema Corte de Justicia lo ha incorporado y tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales que se cometen contra niños y niñas”, señaló.

El coordinador de Tejiendo Redes Infancia sostuvo que las víctimas pueden necesitar tiempo para comprender la violencia, contar con un entorno seguro y tomar la decisión de denunciar.

“No importa si pasan literalmente décadas, el impacto de la violencia sexual les atraviesa toda la vida”..

De acuerdo con Pérez, para que una persona pueda reconocerse como víctima de abuso sexual influyen tres condiciones:

Contar con un entorno seguro para hablar de lo sucedido

para hablar de lo sucedido Reconocer la relación desigual de poder y la violencia que existió

y la violencia que existió Comprender que la responsabilidad del abuso no recae en la víctima

“Que una víctima se reconozca como tal va a depender de que tenga un entorno seguro y que adquiera conciencia de la relación desigual, de la violencia o de las violencias y de que esto no es normal y sobre todo que no es su culpa porque uno de los grandes poderes que tienen los agresores sexuales es culpar a las propias víctimas”, explicó.

¿Por qué se responsabiliza a las víctimas de abuso sexual y a sus familias?

Otro de los comentarios que han rodeado este caso es que la culpa no cae en Luis de Llano, sino en los papas de Sokol por “no estar al pendientes”, sobre esto, Juan Martín Pérez advirtió que el machismo influye en la manera en que se interpreta la violencia sexual, pues existen narrativas que responsabilizan a las mujeres y niñas mientras protegen la reputación de los hombres, especialmente cuando tienen poder.

“Tenemos que asumir que todas y todos estamos socializados en la cultura machista y de manera, digamos, vamos a llamar cotidiana, reproducimos esa cultura machista que se traduce en mantener la prioridad sobre los hombres, la responsabilidad en las mujeres y cuando estamos frente a una víctima mujer, con alta probabilidad, incluso sin intención, estaremos reproduciendo un mensaje que puede victimizar”, dijo.

El especialista identificó tres prácticas que pueden reproducirse al hablar de violencia sexual contra mujeres y niñas:

Dudar de las víctimas y sus testimonios

y sus testimonios Proteger la reputación de los hombres , especialmente si tienen poder

, especialmente si tienen poder Evitar nombrar la violencia y las relaciones de dominación que existieron

Pérez aclaró que estas narrativas también pueden presentar el abuso sexual infantil como una” historia de amor”, sin reconocer la desigualdad de edad y poder entre una persona adulta y una menor. Por lo que invitó al público a mirar estos casos desde el abuso.

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