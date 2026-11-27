La tormenta invernal comenzará a debilitarse el domingo. Foto: Cuartoscuro

La primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 comenzará a debilitarse durante el domingo 29 de noviembre, aunque sus efectos todavía podrían sentirse en algunas regiones del país. De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se transformará en una vaguada en altura y se desplazará lentamente hacia el oriente y sur de México, para ubicarse sobre el Golfo de México el lunes 30 de noviembre.

El fenómeno meteorológico, que se originó por la interacción de una vaguada polar con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocará lluvias de intensas a torrenciales, descenso de temperaturas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas durante los próximos días.

Fecha en que se retirará la primera tormenta invernal

Según el pronóstico del SMN, la primera tormenta invernal comenzará a perder fuerza el domingo 29 de noviembre, cuando se debilite a una vaguada en altura. Su desplazamiento será lento y todavía generará lluvias en entidades del sur y oriente del país.

Se prevé que para el lunes 30 de noviembre el sistema se ubique sobre el Golfo de México y deje de afectar directamente al territorio nacional, aunque otros sistemas meteorológicos podrían generar lluvias en diferentes regiones.

Estados afectados por la primera tormenta invernal

Durante el sábado 28 de noviembre, la primera tormenta invernal mantendrá condiciones adversas en distintas entidades. El SMN pronostica:

Lluvias torrenciales:

Guerrero

Lluvias intensas:

Puebla

Oaxaca

Lluvias muy fuertes:

Michoacán

Estado de México

Morelos

Lluvias fuertes:

Ciudad de México

Tlaxcala

Veracruz

Chubascos:

Querétaro

Hidalgo

Jalisco

Colima

Guanajuato

Se mantendrá un ambiente frío a muy frío en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el oriente del país.

También se prevé posible caída de nieve o aguanieve en zonas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de:

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Pronóstico para el domingo 29 de noviembre

El domingo, la primera tormenta invernal comenzará a debilitarse y desplazarse lentamente sobre el oriente y sur del país. A pesar de ello, todavía se esperan lluvias muy fuertes en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias fuertes en Puebla.

En paralelo, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío al noreste de México, que podría generar rachas de viento en esa región.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene actualizados sus avisos sobre sistemas meteorológicos, temperaturas, lluvias y condiciones de riesgo en el territorio nacional.

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