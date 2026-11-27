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Los pensionados del ISSSTE recibirán este viernes 27 de noviembre su última mensualidad de 2026 y la segunda parte del aguinaldo. Los beneficiarios del IMSS tendrán que esperar hasta el 1 de diciembre para cobrar.

Los jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán este viernes 27 de noviembre el pago correspondiente a diciembre de 2026, con lo que podrán disponer de su última mensualidad del año antes de que comience el último mes.

El depósito también contempla la segunda parte del aguinaldo para los beneficiarios que tienen derecho a esta prestación. Por su parte, los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirán su mensualidad en una fecha distinta, de acuerdo con el calendario de pagos de cada institución.

ISSSTE adelanta el pago de diciembre y la segunda parte del aguinaldo

De acuerdo con el calendario de pagos del ISSSTE, los pensionados y jubilados de esta institución recibirán su mensualidad de diciembre el viernes 27 de noviembre de 2026.

En esa misma fecha está prevista la entrega de la segunda parte del aguinaldo, por lo que los beneficiarios que tienen derecho a esta prestación podrán recibir ambos recursos en su cuenta bancaria.

El pago se realizará directamente en la cuenta registrada por cada pensionado, por lo que no será necesario acudir a las oficinas del instituto para disponer del dinero.

Cabe recordar que el aguinaldo se entrega en dos exhibiciones, por lo que esta segunda parte completa la prestación correspondiente a 2026.

Pensionados del IMSS recibirán su pago el 1 de diciembre

En el caso de los jubilados y pensionados del IMSS, la fecha de depósito será diferente. El instituto realizará el pago correspondiente a diciembre el martes 1 de diciembre de 2026, debido a que sus mensualidades se depositan durante el primer día hábil de cada mes.

Los recursos estarán disponibles en la cuenta bancaria donde habitualmente reciben su pensión.

De esta manera, los beneficiarios del ISSSTE podrán disponer de su mensualidad desde este viernes 27 de noviembre, mientras que los del IMSS tendrán que esperar hasta el martes 1 de diciembre.

Qué hacer si no aparece el depósito de la pensión

Si el dinero no se refleja en la cuenta bancaria durante la fecha establecida, los pensionados pueden revisar los movimientos de su cuenta y solicitar una aclaración ante la institución correspondiente.

En el caso del IMSS, los beneficiarios pueden comunicarse al teléfono 800 623 23 23 y seleccionar la opción 3, correspondiente a atención a pensionados. También pueden acudir a la Subdelegación o Unidad de Medicina Familiar que les corresponda.

Los pensionados del ISSSTE pueden solicitar orientación a través del teléfono 55 4000 1000, los módulos de atención a derechohabientes o el Buzón Virtual de Atención.

Es importante tener a la mano los datos de identificación y la información de la cuenta bancaria donde se recibe la pensión para facilitar cualquier aclaración.

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