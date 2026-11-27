Diversos trámites concluyen en diciembre. Foto: IA

El 1 de diciembre ya está a la vuelta de la esquina y aquí te decimos los cambios que habrá en cuestión de trámites, descuentos que puedes aprovechar y procedimientos que no debes dejar pasar tanto en la Ciudad de México (CDMX), como en otras entidades de México. ¡Toma nota!

¿Qué cambia desde el 1 de diciembre en CDMX y Oaxaca?

CDMX

La Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Administración y Finanzas abrirán un macromódulo sin cita en la Sala de Armas de la Magdalena Mixiuhca. Atenderá de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas y sábados y domingos de 9:00 a 17:00 horas. La licencia permanente cuesta mil 500 pesos y el plazo para solicitarla vence el 31 de diciembre. Se pide identificación oficial vigente con CURP y comprobante de domicilio de la CDMX o del Estado de México. Quienes tramiten su licencia por primera vez deben presentar la evaluación correspondiente. La Semovi también difundió en X las opciones de atención sin cita en San Andrés Tetepilco, Acoxpa y Universidad.

Oaxaca

La Secretaría de Movilidad estatal anunció que desde el martes 1 de diciembre inspeccionará plazas y centros comerciales para verificar que hayan suspendido los cobros de estacionamiento y aplicar sanciones cuando corresponda. La Ley de Movilidad estatal establece la gratuidad en estacionamientos privados de plazas, centros comerciales, supermercados y tiendas de autoservicio. La excepción corresponde a los establecimientos cuya actividad exclusiva es prestar el servicio de estacionamiento público.

Descuentos de diciembre en agua, predial y multas

Dónde Hasta cuándo Qué beneficio aplica Balancán, Tabasco 1 de diciembre 40% en el predial corriente de 2026 y 30% en rezagos, recargos y actualizaciones de ejercicios anteriores. Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco 15 de diciembre 80% de descuento del SIAPA en el consumo de agua de las colonias incluidas en el listado aprobado para Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá. Zapopan, Jalisco 16 de diciembre Hasta 75% en multas y recargos de contribuciones municipales como predial, agua municipal y refrendo de licencias de giro o anuncios. Ciudad de México 31 de diciembre Cuota especial de mil pesos para viviendas y 2 mil pesos para pequeños comercios con adeudos de predial en los rangos A a D. En adeudos históricos de agua, la rebaja es de 50% para uso doméstico, 30% para uso mixto y 20% para uso no doméstico. Hay descuentos de hasta 90% en multas de tránsito no graves. Toluca, Estado de México 31 de diciembre 35% de bonificación en adeudos domésticos de agua de 2026 y años anteriores, y hasta 50% en nuevas conexiones o derechos de conexión, según el uso. Chihuahua capital 31 de diciembre Para hogares elegibles, 90% en multas y recargos y 80% en adeudos de agua, drenaje y saneamiento. Para comercios, 100% en multas y recargos y 65% en adeudos. La JMAS pide que la deuda tenga más de seis meses y que la cuenta no haya recibido un beneficio similar en los últimos 18 meses. Coquimatlán, Colima 31 de diciembre 80% en multas y recargos por adeudos de agua potable, drenaje y saneamiento de 2026 y años anteriores.

Qué trámites conviene revisar antes de que termine el año

Buzón Tributario del SAT. Las personas contribuyentes obligadas deben revisar que esté habilitado y que sus medios de contacto estén registrados y actualizados. Conforme a la resolución vigente, las multas de 3 mil 850 a 11 mil 540 pesos podrán aplicarse desde el 1 de enero de 2027 . El SAT detalla en su portal los supuestos de excepción.

Las personas contribuyentes obligadas deben revisar que esté habilitado y que sus medios de contacto estén registrados y actualizados. Conforme a la resolución vigente, las multas de podrán aplicarse desde el . El SAT detalla en su portal los supuestos de excepción. Verificación vehicular en el Estado de México. Diciembre es el último mes del periodo ordinario para los vehículos con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0 . Si tus placas mexiquenses se expidieron en 2021 , también revisa su vigencia. El programa estatal de reemplacamiento de 2026 incluye esas placas y las de 2020 o anteriores que quedaron pendientes de renovar.

Diciembre es el último mes del periodo ordinario para los vehículos con . Si tus placas mexiquenses se expidieron en , también revisa su vigencia. El programa estatal de incluye esas placas y las de que quedaron pendientes de renovar. Asignación de la CURP. Quienes soliciten su clave en diciembre ya encontrarán el procedimiento simplificado que entró en vigor el 24 de noviembre . Gobernación unificó siete trámites de asignación en uno. Los documentos requeridos dependen de la situación de la persona solicitante.

Quienes soliciten su clave en diciembre ya encontrarán el procedimiento simplificado que entró en vigor el . Gobernación unificó siete trámites de asignación en uno. Los documentos requeridos dependen de la situación de la persona solicitante. Credencial del INE con vigencia 2026. La Comisión Nacional de Vigilancia recomendó extender la validez de las credenciales que vencen el 31 de diciembre hasta la jornada electoral del 6 de junio de 2027. La aprobación definitiva corresponde al Consejo General del INE. Al 27 de noviembre, la ampliación seguía como propuesta.

Aguinaldo, vacaciones y cierres bancarios en diciembre

Antes del 20 de diciembre | Aguinaldo. La Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de 15 días de salario y el pago proporcional para quienes trabajaron menos de un año. El empleador debe cubrirlo antes del día 20 .

La Ley Federal del Trabajo establece un mínimo de y el pago proporcional para quienes trabajaron menos de un año. El empleador debe cubrirlo . 21 de diciembre | Vacaciones de invierno. Inicia el receso para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria conforme al calendario de la SEP. El regreso a clases está previsto para el jueves 7 de enero de 2027 . Durante el periodo vacacional, las corridas regulares de primera y económico del autotransporte federal contemplan descuentos de 50% para estudiantes y 25% para docentes , con cupo limitado.

Inicia el receso para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria conforme al calendario de la SEP. El regreso a clases está previsto para el . Durante el periodo vacacional, las corridas regulares de primera y económico del autotransporte federal contemplan descuentos de y , con cupo limitado. 12 y 25 de diciembre | Cierres bancarios. Ambas fechas figuran como inhábiles en el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El viernes 25 de diciembre también es día de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo.

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