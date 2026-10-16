“Como gobernador, me toca dar la cara”: Pablo Lemus tras protesta en Casa Jalisco

Las protestas fueron el 11 de octubre. Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que le toca “dar la cara y actuar en consecuencia” sobre los acontecimientos ocurridos durante la manifestación del domingo 11 de octubre, en el exterior de Casa Jalisco.

A través de un video, le dio eco a las declaracines de la Secretaría de Seguridad estatal sobre los 17 oficiales investigados por uso indebido de la fuerza y el trabajo en conjunto con los organismos de Derechos Humanos.

Asímismo, reconoció a los polícias y elementos que “acataron la instrucción de aguantar, mantenerse firmes y conducirse con profesionalismo y respeto”.

Secretaría de Seguridad de Jalisco investiga a 17 polícías

La Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco informó que 17 policías fueron identificados por presunto uso indebido de la fuerza durante la manifestación del domingo 11 de octubre, realizada en el exterior de Casa Jalisco. Los elementos son investigados por posibles actuaciones fuera de los protocolos establecidos.

La dependencia señaló que los oficiales habrían reaccionado de manera desproporcionada durante la protesta. Como parte de las investigaciones, Asuntos Internos reunió más de 200 videos de los hechos y citó a declarar a los policías involucrados.

Investigan a 17 policías de Jalisco por presunto abuso de fuerza

Durante una conferencia de prensa, la Secretaría de Seguridad estatal explicó que los 17 elementos identificados ya fueron llamados a rendir su declaración, mientras continúa la integración de sus expedientes.

La investigación busca determinar la responsabilidad individual de los agentes y establecer si incumplieron los protocolos de actuación durante la manifestación.

Las posibles sanciones dependerán de la gravedad de las faltas y podrían ir desde una amonestación hasta la separación del cargo.

La dependencia aseguró que mantendrá una política de cero tolerancia ante cualquier falta o exceso cometido por policías, incluidos los mandos.

Piden videos de la manifestación en Casa Jalisco

La Secretaría de Seguridad solicitó apoyo ciudadano para reunir más pruebas sobre lo ocurrido durante la protesta.

Las personas que cuenten con videos pueden compartirlos a través de los siguientes medios:

Teléfono: 33-3668-7900, extensión 18069.

33-3668-7900, extensión 18069. Correo: direcciondeasuntosinternos.ssej@jalisco.gob.mx

La investigación se realizará en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), organismo que acompañó la manifestación y el traslado de las personas detenidas a la Fiscalía del Estado.

Reportan 28 policías lesionados durante protesta en Jalisco

La dependencia también informó que 28 policías resultaron lesionados durante la manifestación del 11 de octubre. De estos, tres presentaron heridas de gravedad y necesitaron intervención médica.

La Secretaría de Seguridad indicó que dará seguimiento a su recuperación y mantendrá el apoyo a los elementos afectados y sus familias.

Además, convocó a legisladores, organizaciones civiles, colectivos, cámaras empresariales y especialistas en seguridad y derechos humanos para revisar y ajustar los protocolos de actuación a nivel estatal y nacional.

Finalmente, la institución llamó a privilegiar el diálogo durante las manifestaciones para proteger la integridad de las personas y garantizar el ejercicio de sus derechos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento