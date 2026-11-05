Madres buscadoras de Jalisco localizan cadáver calcinado y devorado por la fauna

Localización de víctima en Jalisco. Foto: Omar Hernández

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó sobre el hallazgo del cuerpo de una víctima abandonada en un área despoblada del municipio de El Salto. Los activistas se trasladaron al lugar alertados por una denuncia anónima.

Madres buscadoras de Jalisco encuentran a víctima calcinada

“En El Salto, Jalisco, acudimos, tardamos una hora en acudir al sitio ya que es algo retirado y sinuoso el camino, donde nos reportaron el hallazgo de un cuerpo, al arribo localizamos que el cuerpo estaba en estado de calcinado y ya la fauna había hecho de sus instintos, estaban comiendo el cuerpo”, explicó Leticia, vocera del colectivo Madres buscadoras de Jalisco

Los buscadores señalaron que reciben reportes constantes de actividades sospechosas en la zona; sin embargo, las autoridades no atienden estas alertas sino hasta que los colectivos realizan trabajo de campo y confirman los hallazgos.

“Porque se los llevan pero no nos dicen a donde los dejan y sólo por llamadas anónimas es que nos damos cuenta y nosotros acudimos a hacer el trabajo que igual le corresponde a las autoridades pero de alguna u otra manera la gente, los ciudadanos y nuestros seguidores confían en los colectivos”, añadió Leticia.

Madres Buscadoras claman por un rastro de humanidad de las víctimas

Ante este panorama, Leticia clamó por un rastro de humanidad e hizo un llamado directo a quienes cometen estos crímenes:

“Ya si algo de bien con su vida les pagaron, déjenlos en un lugar donde podamos localizarles y llegar a ellos, no les hagan tanto daño al cuerpo, ayúdenos a dar con ellos y con su familia para que regresen pronto a casa”

Tras el hallazgo, el colectivo anunció que en los próximos días realizará un recorrido de prospección en la zona, al considerar que el lugar podría estar siendo utilizado para inhumaciones clandestinas.

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