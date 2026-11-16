Campesinos anuncian bloqueos en 5 carreteras de Jalisco Foto: Cuartoscuro

Productores agrícolas realizarán movilizaciones este martes 17 de noviembre en cinco puntos carreteros de Jalisco, como parte de una protesta nacional para exigir el cumplimiento de acuerdos con autoridades federales. Las concentraciones podrían afectar la circulación desde las primeras horas del día.

¿Cuáles son las carreteras afectadas en Jalisco ?

La movilización es impulsada por la Confederación Agropecuaria de México (COAGROMEX), con participación de Amigos por el Campo (APC).

De acuerdo con la convocatoria, éstos son los cinco puntos de concentración en Jalisco:

Carretera Guadalajara-Colima: a la altura del kilómetro 40

a la altura del kilómetro 40 Carretera Guadalajara-Nogales: en La Venta del Astillero, municipio de Zapopan

en La Venta del Astillero, municipio de Zapopan Carretera Guadalajara-México: en la caseta de Ocotlán

en la caseta de Ocotlán Carretera La Barca-Atotonilco: a la altura del Hotel Krystal

a la altura del Hotel Krystal Carretera 80: en la caseta de Tepatitlán

Los horarios de inicio previstos varían entre las 8:00 y las 10:00 horas, por lo que se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados.

¿Por qué protestan los campesinos?

Los productores agrícolas exigen que se cumplan los acuerdos establecidos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). Entre sus principales demandas se encuentran:

Seguro agrícola: aplicar este apoyo en las zonas donde los cultivos resultaron afectados por siniestros.

aplicar este apoyo en las zonas donde los cultivos resultaron afectados por siniestros. Cuota energética: establecer la aplicación retroactiva del beneficio.

establecer la aplicación retroactiva del beneficio. PEUA 2027: eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al programa o establecer mecanismos para cumplirlos ante Conagua, SADER y CFE.

eliminar los lineamientos que impiden la inscripción al programa o establecer mecanismos para cumplirlos ante Conagua, SADER y CFE. Precios justos: garantizar que los productores participantes accedan al programa de precio justo para el trigo y el maíz.

garantizar que los productores participantes accedan al programa de precio justo para el trigo y el maíz. Maíz amarillo: incluir el maíz amarillo no transgénico destinado al consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.

¿En qué otros estados habrá movilizaciones de campesinos?

La convocatoria nacional contempla 24 puntos carreteros y una sede administrativa en cinco entidades. Además de Jalisco, se anunciaron concentraciones en Guanajuato, Querétaro y Michoacán, así como una protesta en oficinas de la SADER en Campeche.

Guanajuato: 16 puntos de concentración

Guanajuato concentra el mayor número de ubicaciones anunciadas, principalmente en carreteras que conectan León, Silao, Irapuato, Salamanca, Celaya y San Luis de la Paz.

Los puntos son:

Carretera 90, entronque a Pueblo Nuevo, ambos sentidos. Carretera 90, entronque La Herradura, ambos sentidos. Carretera 90, entronque a Cuerámaro, ambos sentidos. Carretera 90, a la altura de La Guillete, ambos sentidos. Carretera 45, Santa Rosa, Plan de Ayala, frente a la Central de Abastos de León, ambos sentidos. Carretera Irapuato-Silao, entronque con la autopista Salamanca-León, ambos sentidos. Carretera Irapuato-Salamanca, gasolinera del Distrito de Riego 011, ambos sentidos. Carretera 45, Puerto Interior, sentido León-Silao. Carretera 45, Puerto Interior, sentido Silao-León. Autopista León-Aguascalientes, caseta Plan de Ayala, sentido Aguascalientes-León. Autopista León-Aguascalientes, Central de Abastos de León, sentido León-Aguascalientes. Carretera Celaya-Salvatierra, Rincón de Tamayo, sentido Celaya-Salvatierra. Carretera Celaya-Salvatierra, entronque a Tarimoro, sentido Salvatierra-Celaya. Carretera 57, entronque con Doctor Mora, ambos sentidos. Libramiento Irapuato, gasolineras Las Gemelas, ambos sentidos. Carretera 57, entronque con San Luis de la Paz, ambos sentidos.

Las concentraciones serán coordinadas por COAGROMEX, el Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense y organizaciones de productores de la entidad.

Querétaro: movilización en la carretera 57

La Asociación Agropecuaria de Querétaro anunció una concentración en la carretera federal 57, a la altura de la caseta de Palmillas, en ambos sentidos.

Michoacán: dos puntos de protesta

Productores Unidos de Michoacán convocó a movilizaciones en:

Carretera México-Morelia, a la altura de la caseta de Vistahermosa, ambos sentidos.

Carretera Vistahermosa-La Piedad, a la altura de Sukarne, ambos sentidos.

Campeche: protesta en oficinas de la SADER

En Campeche, la movilización anunciada no contempla un bloqueo carretero. Productores Unidos de Campeche informó que se concentrará en las oficinas estatales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Recomendaciones para automovilistas

Ante las movilizaciones previstas para este martes 17 de noviembre, se recomienda a quienes circulen por las carreteras señaladas anticipar sus viajes, consultar las condiciones del tránsito y considerar rutas alternas.

Hasta el momento, la convocatoria no establece cuánto tiempo durarán las concentraciones ni confirma si las vialidades tendrán cierres totales o intermitentes.

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